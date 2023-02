El amor a sí mismo es conocido también como autoestima, que la Real Academia Española define como: ‘Valoración generalmente positiva de sí mismo’. En efecto, si no tenemos una valoración positiva de nuestra persona, ¿cómo podremos atender, servir, escuchar, dialogar, compartir y amar a los demás? ¿Cómo podemos querer profundamente a alguien si no nos queremos primeramente a nosotros mismos?

Muchas veces no nos amamos a nosotros mismos, porque creemos que si lo hacemos incurriremos en el pecado del egoísmo. Sin embargo, si no nos amamos permanecemos huecos y vacíos; por tanto, seremos incapaces de amar y valorar a los demás, además de que no podremos compartirles ninguna riqueza personal.

La enseñanza de Jesús fue muy clara: no puedes amar a los demás si no te amas, primero, tú mismo. Es preciso recalcar que el Maestro no dijo; “ama a los demás más que a ti mismo”, o, “ama a los demás menos que a ti mismo”. La relación fue muy directa: “como te amas tú”.

El amor a sí mismo es conocido también como autoestima, que la Real Academia Española define como: “Valoración generalmente positiva de sí mismo”. En efecto, si no tenemos una valoración positiva de nuestra persona, ¿cómo podremos atender, servir, escuchar, dialogar, compartir y amar a los demás? ¿Cómo podemos querer profundamente a alguien si no nos queremos primeramente a nosotros mismos?

Por otra parte, no sólo nos incapacitamos para transmitir afecto a los demás, sino que nos convertimos, además, en un polvorón que se desmorona ante cualquier desprecio, desdén y humillación. Sí, quien no se ama a sí mismo, puede caer en una profunda depresión y minusvalía ante cualquier desprecio, rechazo, indiferencia, humillación o respuesta agresiva que se manifieste hacia su persona. Esta sensación de malestar emocional se agrava cuando dependemos adictivamente de todo lo que los demás piensen o expresen de nosotros. La necesaria aprobación externa se convierte en un desfiladero que nos precipita a no actuar auténticamente, sino a obrar y a reaccionar de la manera que los demás esperan de nosotros.

¿Me amo correctamente a mí mismo? ¿Comprendo, cuido, valoro y respeto a los demás?