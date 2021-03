El auge del microrrelato

La brevedad siempre ha sido encomiada a lo largo de la literatura, porque se ciñe a lo esencial y no se pierde en una intrincada telaraña de conceptos.

Son incontables los autores que recomendaron escribir lo fundamental. “La brevedad es el alma del ingenio”, dijo Shakespeare. “Lo bueno, si breve, doblemente bueno”, señaló Gracián. “Sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo”, aconsejó Cervantes, y Alejandro Dumas enfatizó: “Todo cabe en lo breve”.

En la actualidad, se constata que seguimos estos lineamientos porque estamos acostumbrados a la brevedad que exigen los mensajes de twitter; sin embargo, el quid del asunto no está en poner menos palabras, sino en no poner palabras de más. Es decir, no basta con escribir breve, si los contenidos, la corrección y los elementos fundamentales de la literatura no son observados.

El microrrelato o cuento debe obedecer a escrupulosas normas gramaticales si desea tener éxito y trascender. No basta escribir corto si no se tiene, o no se sabe qué y cómo decir.

En el capítulo que dedicó al tiempo, Mario Vargas Llosa -en su libro Cartas a un joven novelista- hizo alusión al famoso cuento de Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

El escritor peruano expresó: “Perfecto relato, ¿no es cierto? Con un poder de persuasión imparable, por su concisión, efectismo, color, capacidad sugestiva y limpia factura”.

Empero, aludiendo al tiempo verbal utilizado por Monterroso, indicó posibles variantes que no resultarían:

a) “Despertarás y el dinosaurio todavía estará allí”,

b) “Cuando despiertes, el dinosaurio todavía estará allí”.

c) “Cuando hayas despertado, el dinosaurio todavía estará allí”.

Con este sencillo ejemplo, Vargas Llosa demostró que un microrrelato no necesariamente se convierte en buen relato.

¿Escribo breve y sustancioso, como El brindis del bohemio?