El avionazo de Castellón

Ooootro aeropuerto nacido del capricho de un político chicharronero. Me cuenta un ingeniero español conocedor del tema, que hubo un alud de “inversiones” de este tipo mientras duró la burbuja financiera del euro con una lluvia de dinero de préstamos dizque blandos con origen en la Unión Europea (y aclaro que dizque baratos porque no suele haber algo más caro que los grilletes disfrazados de regalos). Con esos dineros soltados a manos llenas y complacientes, los gobernantes locales y regionales (tanto en España como en muchos otros países de la UE) se hartaron de satisfacer sus caprichos y así halagar a sus clientelas políticas e inflar sus respectivos egos (y en algunas ocasiones captar sobornos aprovechando la posición). Ooootro de estos casos de “rescates” del sector privado por el Estado vía la vieja y exitosa receta de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas (tipo Fobaproa), fue el del aeropuerto de Castellón, una raya más al tigre del derroche y la corrupción. La moraleja es que no hay negocio más rentable que el pirataje de cuello blanco: total, en el remoto caso de que te pesquen, los momios van a tu favor y las eventuales sanciones y sus costos asociados, serán apenas una fracción de lo “ganado”.