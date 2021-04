El buen pastor

Al acercarse la fecha de las elecciones, es normal que todos estemos observando y escuchando a los candidatos a los distintos puestos de elección popular para analizar quiénes tienen las mejores propuestas y se destacan como los líderes, dirigentes, guías y conductores que nuestra sociedad requiere.

Ayer, en la liturgia católica se reflexionó el pasaje en que Jesús habla de la figura del buen pastor (Jn 10, 11.18). La primera característica que se menciona en el texto evangélico es la de dar la vida por las ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, porque no le importa el rebaño. Está ahí solamente por la paga y por las oportunidades de ganancia que se le pueden presentar.

El segundo aspecto que se subraya es el conocimiento a fondo que el pastor tiene sobre todas y cada una de las ovejas, a la vez que cada una de ellas también conoce al pastor. Este elemento es muy importante, porque el rebaño no constituye una masa o multitud, sino que el auténtico líder conoce a cada oveja y la llama por su nombre; es más, tal vez hasta le pone un cariñoso apodo.

El tercer aspecto radica en que el pastor se preocupa por el bienestar y salud de todas las ovejas, aun las que no pertenecen a su redil. El ideal es que todas escuchen su voz y haya un solo rebaño y un solo pastor. Es decir, no se trata de una preocupación temporal o de campaña política, sino de una solicitud generosa y constante. No es una preocupación temporal, selectiva y excluyente que se derrama solamente sobre unos cuantos escogidos o preferidos.

¿Elijo a un verdadero pastor?