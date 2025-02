El título de esta columna es impreciso, porque la filosofía no tiene camino, sino que su objetivo es abrir caminos, trazar brechas, conducirnos por el viaje de la vida a través de candentes cuestiones, trascendentales preguntas y detonantes conceptos.

En su libro “Fuera de clase. Textos de filosofía de guerrilla”, la pensadora catalana y maestra, Marina Garcés, nos introdujo en un mapa inacabado de pistas acerca del discurrir filosófico. Al inicio, precisó: “La filosofía, para mí, no fue de entrada una opción académica o profesional. Fue, sobre todo, una decisión que me salvó de una muerte en vida”.

Explicó que como adolescente y estudiante veía con espanto la sociedad que en los años 80 se anunciaba: “competitividad, clientelismo y privatización, incluso de la existencia... con lógicas depredadoras y empobrecedoras”.

Garcés apuntó que la filosofía no la extrajo del mundo, sino que le permitió entrar en él por una puerta imprevista: “La filosofía tiene esa virtud, que quiere decir esa fuerza y esa capacidad: trazar los caminos de lo impensado”.

Abundó que la filosofía desarrolla una capacidad crítica, pues posibilita “dibujar caminos allí donde no los hay. Desplegar dimensiones de la realidad donde ésta parece plana y unidimensional. Establecer relaciones entre elementos heterogéneos, entre mundos incomunicados. En mi caso, este camino de lo impensado me llevó del yo al nosotros, de la impotencia al compromiso y de la sospecha a la confianza”.

Subrayó: “El mundo no me parece mejor, todo lo contrario. Pero ya no miro la realidad desde la barrera: los conceptos son herramientas muy potentes, porque nos permiten elaborar los verdaderos problemas, abrirlos y compartirlos. A esto no lo podemos llamar salvar el mundo, pero sí ponernos en la situación de entender algunos de sus aspectos y transformarlos”.

¿Pienso y trazo caminos?