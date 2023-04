“Hacer creer a la opinión pública que el crimen se trató de un accidente, se ha vuelto una práctica muy común en los casos de feminicidios en México. No obstante, si algo se ha puesto en evidencia, es que la fabricación de la escena siempre tiene cómplices, y que muchas veces, entre los implicados, están quienes hacen las primeras indagatorias y pruebas periciales... ¿Cómo es que los encargados de investigar el supuesto accidente no se percataron de los elementos que menciona la familia? ¿Por qué no tomaron en consideración sus declaraciones, al menos para evitar abordar el asunto como caso resuelto, cuando hay mucho por averiguar todavía?...”.

Las recientes reformas al Código Penal de Sinaloa, en materia de violencia contra la mujer, obligan a la Fiscalía del Estado a investigar la muerte de Aimé Joanna Millán como un presunto feminicidio. Sin embargo, las autoridades ya se han apresurado a señalar la causa del fallecimiento como producto de un simple accidente de tránsito. Informes de la Fiscalía fijan que la joven cayó a un precipicio, luego de perder el control del vehículo que conducía, en un tramo sinuoso de la carretera Mazatlán-Durango, cerca de la comunidad de Malpica, en Concordia. Esta versión no deja satisfecha a la familia de Aimé. Aseguran que la joven no tenía carro y ni siquiera sabía manejar. Que la noche en que salió de su casa abordó un vehículo gris muy diferente al auto blanco en el que fue encontrada ya sin vida en el fondo de un barranco. A los familiares también se les hace muy extraño que el vehículo donde fue ubicada Aimé, haya sido registrado a su nombre apenas un día antes de su desaparición, pero sobre todo, que este carro pareciera haber sido sembrado en la quebrada, ya que no presenta grandes daños ni abolladuras. Es como si lo hubieran acabado de sacar de un yonke, dicen. Por todas estas imprecisiones periciales que no toman en consideración evidencias más amplias alrededor del percance, es que la sociedad desconfía del veredicto de la Fiscalía y ha tomado las calles del puerto de Mazatlán, en pleno periodo vacacional de Semana Santa, para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido. Hacer creer a la opinión pública que el crimen se trató de un accidente, se ha vuelto una práctica muy común en los casos de feminicidios en México. No obstante, si algo se ha puesto en evidencia, es que la fabricación de la escena siempre tiene cómplices, y que muchas veces, entre los implicados, están quienes hacen las primeras indagatorias y pruebas periciales. ¿Cómo es que los encargados de investigar el supuesto accidente no se percataron de los elementos que menciona la familia? ¿Por qué no tomaron en consideración sus declaraciones, al menos para evitar abordar el asunto como caso resuelto, cuando hay mucho por averiguar todavía? ¿Quién registró el auto a nombre de Aimé? ¿Qué fue de la persona con la que salió ese día? ¿Qué otras personas los acompañaron? Su última ubicación registrada en el celular fue en la localidad de Villa Unión, ¿la policía ya se hizo presente en ese domicilio? ¿Los impactos que presenta el vehículo realmente se ajustan al de un auto desbarrancado? ¿Existe la certeza de que las contusiones en su cuerpo fueron provocadas por impactos en el interior del vehículo durante la volcadura? La manera en que hasta el momento la Fiscalía ha llevado el caso es, cuando menos, irresponsable. En los últimos años en Sinaloa ha despertado un movimiento de indignación por el incremento en las desapariciones y los asesinatos de mujeres, en circunstancias que se tipifican como feminicidios. Las manifestaciones han dado lugar a que el Congreso del Estado incluso haya adoptado la “Agenda Púrpura”, una serie de reformas que amplían la protección de los derechos de las mujeres y combaten la violencia de género. Algunas de las modificaciones al Código Penal establecen la eliminación de barreras normativas a las que se enfrentan las víctimas de feminicidio, y en los casos en los que se presuma una violencia de tipo sexual, las investigaciones deberán contemplar un estudio del contexto. Estas disposiciones dejan ver que la Fiscalía no tomó en consideración todos los elementos contextuales, ni realizó una investigación con perspectiva de género, que pudieran servir de base para ampliar la evidencia y de esa forma desechar la hipótesis del accidente, para comenzar a indagar de manera oportuna otro crimen de índole feminicida que ocurre en el estado.