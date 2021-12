Mi esposa Marián nació en Tapachula en 1992. Este es un extracto de la novela “El Catadamas” escrita por mi amigo Ignacio Gómez-Palacio, de reciente publicación y basada en una antigua costumbre en el Soconusco chiapaneco

Mi esposa Marián nació en Tapachula en 1992. Este es un extracto de la novela “El Catadamas” escrita por mi amigo Ignacio Gómez-Palacio, de reciente publicación y basada en una antigua costumbre en el Soconusco chiapaneco. Párrafo explicativo y reducido de la novela:

“Mi insistencia reciente con Catalino se debió a un hallazgo mayúsculo, que no sospeché en el momento de nuestra comida en Tapachula. Resulta que a mi regreso, como agradable pasatiempo, me puse a indagar en diversas bibliotecas antecedentes que me pudieran dar alguna luz sobre la práctica de los catadamas o los Ajaw Kawil Qápoj.

En una de ellas encontré una colección de varios autores sobre Latinoamérica, en la que se menciona la obra titulada “Relación de las Cosas de Yucatán”, escrita en 1566, por el Arzobispo Diego de Landa, refiriendo costumbres de los chiapanecos en el Siglo 16. Aprendí que este Arzobispo identificó a los códices mayas como registros del demonio.

Además, ordenó lo que se conoce como El Auto de Fe de Maní (de 12 de julio de 1562), en el que se le prendió lumbre a la mayoría de los códices y registros mayas, lo que incluye el registro del comportamiento de los astros durante más de mil años. Por más que busco, no hay referencia alguna a la tradición de los Ajaw Kawil Qápoj.

Empecé a indagar en librerías de viejo, atrás de la Catedral Metropolitana, donde adquirí la joya que aún conservo: Theatro Americano, Descripción General de los Reynos y Provincias de la Nueva España, y sus Jurisdicciones, escrita en 1748 por D. Joseph Antonio de Villa-Señor, y Sánchez, contador general de la Real Contaduría de Azogues y Cosmógrafo del Reyno. La parte correspondiente al Reino de Guatemala, dependiente del Virreinato de la Nueva España, se inicia con estas palabras, que denotan la determinación de los conquistadores: Villa-Señor escribe sobre el Arzobispo Diego de Landa. Indica, lo que me asombró hasta el tuétano.

Transcribo el breve párrafo, omitiendo para mayor claridad, la forma antigua de escribir: “Con el propósito de no aportar pensamientos, manías e inteligencias ideosas a la plebe y masa de pecadores, el prelado [Diego de Landa], omitió escribir sobre las costumbres aberrantes y pecadoras de los españoles en La Gobernación de Soconusco, donde se utilizaron los servicios sicalípticos, obscenos y lascivos de nativos, que servían de lo que se llamó “catadamas” o “caladamas”. Éstos eran engendros de Satanás, súcubos que hacían de la lujuria su diligencia cardinal, para encauzar almas donde habita su amo y patrono, el Anticristo. Esto consta en los apuntes que le sirvieron para escribir su obra (Relación de las Cosas de Yucatán). Sólo los condena y no hace mayor mención a ellos”.