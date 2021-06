Quien tiene la fe del carbonero habla con Dios tranquila y confiadamente. Su oración no consiste en fórmulas aprendidas y estereotipadas, sino que expresa con palabras llanas su confianza en Dios.

Para ejemplificarlo, recurriremos al relato “El cazador de venados”, que transmitió el Padre jesuita Luis Coloma, y fue publicado en marzo de 1887.

En una visita pastoral que realizó el Arzobispo de Michoacán, José Ignacio Arciga, vio a un tullido que esperaba recibir el sacramento de la Penitencia y lo llamó inmediatamente.

Al conversar supo que era viudo, que tenía dos hijas casaderas y su oficio era cazador. “¡Cazador, tú!, exclamó el Arzobispo estupefacto”. El tullido, muy formal, respondió: “Sí, Padrecito”. El Arzobispo continuó: “¿Pero, qué cazas?”. El hombrecillo contestó: “Cazo venados, Padrecito. No sería ciertamente, si mi Padre Dios no me ayudase”.

El Arzobispo pidió que le explicara la supuesta ayuda divina. El indígena respondió: “Al levantarme por la mañana, digo mi oración a mi Padre Dios; almuerzo lo que mis hijas me tienen ya preparado, y arrastrándome después como puedo, salgo al campo con mí carabina... A los pocos pasos que he andado fuera de mi casa, ya mi Padre Dios me tiene un venadíto como se lo he pedido en mi oración... Lo mato, vienen mis hijas, lo llevan a casa, y con la carne y los cueros, que mandamos vender, nos mantenemos ha muchos años”.

Precisó que, previamente, en su jacalito, suplicaba a Dios: “Tú me has dado estas hijitas que tengo, y también tú me has dado esta enfermedad que no me deja andar... Yo tengo que alimentar a mis doncellitas... Ea, pues, Padre mío, ponme aquí cerca un venadito, donde yo lo pueda matar, y así quedará socorrida esta pobre familia”.

¿Dialogo con fe y confianza?