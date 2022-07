El cordón del afecto

‘La paz que proclamáis con la boca, debéis tenerla desbordante en vuestros corazones, de tal suerte que para nadie seáis motivo de ira ni de escándalo, antes bien por vuestra paz y mansedumbre invitéis a todos a la paz y a la benignidad’.

Josep Esquirol, en su libro Humano, más humano. Una antropología de la herida infinita, recordó que Francisco de Asís pidió a los hermanos de su comunidad que recibieran “amablemente” a quien llegara por primera vez:

“La paz que proclamáis con la boca, debéis tenerla desbordante en vuestros corazones, de tal suerte que para nadie seáis motivo de ira ni de escándalo, antes bien por vuestra paz y mansedumbre invitéis a todos a la paz y a la benignidad”.

Era tal su deseo de paz y misericordia que a su comunidad de hermanos les llamó “menores”, como resaltó Esquirol: “Francisco acuña esta expresión para indicar un modo de ser que evite cualquier pretensión de superioridad. Menores, es decir, pequeños, humildes. He aquí la primera cosa importante: todos igual de pequeños, todos igual de menores”

Esquirol añadió: “Francisco es reacio a todo lo que sugiere superioridad: magnatus, magister, praelatus. Lo ideal: menores sin superiores. Por este motivo reemplaza prior por custodio, y abate por guardián—quien guarda y cuida—. Evidentemente, la minoridad es una conquista. Se requiere mucho esfuerzo y trabajo sobre uno mismo para llegar a sentirse servidor de los demás, y de todas las criaturas”.

Jamás cejó Francisco en su propósito de formar una comunidad de iguales, en la que el amor, la humildad y el servicio fueran el distintivo que los distinguiera. Incluso, no prestó atención a quienes le recomendaron que utilizara más dureza y rigor cuando alguien se desviara del camino: “Si no puedo vencer y enderezar los vicios con la predicación y el ejemplo, no quiero convertirme en verdugo para golpear y azotar, como el poder de este mundo”.

Y remató Esquirol: “Atar con el suave cordón del afecto: ahí está el secreto”.

¿Ato suavemente con el cordón del afecto?