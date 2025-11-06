Garantizar la seguridad y el orden no es una aspiración; es una obligación indeclinable del Estado mexicano. Sin paz no hay gobernabilidad, sin gobernabilidad no hay confianza, y sin confianza no hay inversión ni desarrollo de ningún tipo.

¿En qué momento nos acostumbramos a amanecer con noticias que estremecen nuestro ánimo? El asesinato del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo, es el reflejo de un país que se desangra entre la indiferencia oficial y niveles de impunidad de más del 95 por ciento desde hace varios sexenios federales. Y frente a esa realidad, si guardamos silencio sería una forma de complicidad.

Desde Coparmex, junto con nuestros 71 centros empresariales en el país, condenamos este crimen con toda la fuerza de nuestra voz. No se trata solo de un atentado contra un servidor público; se trata de una agresión directa contra el Estado de Derecho, contra la democracia, contra la posibilidad de vivir sin miedo.

Cada asesinato que queda impune abre una grieta más en la confianza de todas y todos.

Carlos Manzo no era un político cualquiera. En el Foro de Seguridad 2025 de Coparmex, su Secretario de Seguridad, el General Francisco Nieto, compartió cómo, pese a las carencias en armamento, capacitación y vehículos, el Alcalde emprendió una labor titánica: depurar, profesionalizar y equipar a la policía municipal. Quería un Uruapan más seguro, más digno. Hoy su esfuerzo fue silenciado a balazos. ¿Qué mensaje manda eso a quienes todavía se atreven a servir con integridad?

La violencia no solo mata personas. Mata proyectos, mata inversiones, mata esperanzas de vidas. En Michoacán —como en muchas regiones del país— la inseguridad ha dejado de ser un tema de percepción: es un obstáculo real para el desarrollo. ¿Con qué cara le pedimos a un joven que emprenda, si teme abrir su negocio? ¿Cómo pedirle a un empresario que invierta, si no puede garantizar la integridad de su personal o de su familia? Lo ha dicho la doctora Cristina Ibarra, la economía no florece donde hay violencia.

Por eso, desde Coparmex exigimos una investigación inmediata, profesional y transparente. Que se identifique a los responsables y que se les lleve ante la justicia. No puede haber pretextos. No puede haber “carpetas en integración” eternas ni funcionarios que se esconden tras comunicados vacíos. Cada día que pasa sin respuestas es un día con mayor incertidumbre para todos los hogares mexicanos.

Garantizar la seguridad y el orden no es una aspiración; es una obligación indeclinable del Estado mexicano. Sin paz no hay gobernabilidad, sin gobernabilidad no hay confianza, y sin confianza no hay inversión ni desarrollo de ningún tipo. La seguridad no es un asunto de discursos: es el cimiento mismo de la vida en comunidad, como lo hemos dicho en nuestros Encuentros Ciudadanos por Culiacán.

Los hechos de Michoacán deben ser un punto de quiebre. No basta con lamentar la tragedia ni con enviar condolencias. Es hora de construir una estrategia nacional de seguridad integral, coordinada y con enfoque preventivo. Una estrategia que fortalezca a las policías municipales y estatales, recupere los espacios públicos y devuelva la tranquilidad a las familias mexicanas. No podemos seguir enfrentando al crimen con improvisación ni con indiferencia burocrática.

Es momento de que el Estado mexicano rinda cuentas: ¿qué está pasando?, ¿qué acciones concretas se están implementando?, ¿qué resultados se esperan y en qué plazos? Hoy el país necesita respuestas en materia de seguridad más que en ninguna otra.

Porque la violencia no solo se mide en cifras. Detrás de cada homicidio hay una familia destrozada, una comunidad paralizada, una economía local que se debilita.

Los empresarios, los servidores públicos, los periodistas, los ciudadanos... todos estamos en la misma trinchera. No se trata de clases sociales ni de ideologías: se trata de sobrevivir y reconstruir la confianza y la paz.

México no puede ni debe acostumbrarse a vivir con miedo. La violencia no puede normalizarse, ni el Estado puede abdicar de su responsabilidad.

Por eso, en Coparmex refrendamos nuestro compromiso con la legalidad, la justicia y el fortalecimiento institucional. Seguiremos exigiendo, proponiendo y construyendo desde la sociedad civil un México donde la paz no sea una excepción, sino la regla.

La seguridad es la base del desarrollo económico, social y humano.