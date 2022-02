El cuadro de Martín

Buenas, le suelto desde lejos.

Suoshs. Suoshs, suoshs, hace Martín con su escoba.

Hace una pausa y luego responde: Buenas.

¿Me puedo sentar aquí?, pregunto.

Suoshs, suoshs, suoshs, hace, y luego responde en la pausa: Sí, es del bolero. Ya se fue, se va temprano.

Tiene 68 años y a las cuatro de la tarde ya cumplió medio día activo.

No mide más de 1.70 de estatura, viste camisa vaquera, calza zapatos y trae sombrero.

Martín es un vaquero moderno de medio tiempo, que tiene Seguro Social e Infonavit, con sus hijos ya grandes y la mayoría bien librados y trabajando, y con la espera de que le llegue la pensión del 68 y más.

Lo del medio tiempo es porque divide su día con trabajo de campo, de ese que comienza a las cuatro de la mañana, que incluye ordeñar leche bronca y salir a pastorear sus vaquitas.

Suoshs, suoshs, suoshs, hace y cuando hace la pausa le pregunto que si de dónde sacó su escoba.

Martín es uno de los seis o siete barredores de la plazuela Vicente Guerrero de Navolato, pero de los que mejor pinta tienen a la hora de barrer.

Tiene una escoba hechiza, con un pedazo de madera, que a la punta lleva amarrados dos hojas grandes de palmera seca.

Esta hoja de palmera, de algunos 40 centímetros de ancho, permite que entre cada suoshs, aviente la mayor cantidad de hojas posibles que el viento arrancó de las decenas de árboles que embellecen la plazuela con más facilidad que en el resto del año, por la llegada de nuestro otoño.

A Martín le rinde. Platica, toma aire y sigue con un movimiento que me queda claro ha perfeccionado en sus últimos 22 años de vida. Y lo hace con fuerza, sin desgano, concentrado. Como si remara para avanzar, para quitar el agua mala de su camino y moverse siempre para delante. Para llegar al otro lado.

“No, pues nomás ahorita ya voy a terminar, hay que dejar limpio”, dice.

Luego cuenta que llegó desde las dos de la tarde, que tiene que barrer ese cuadro -que en realidad es todo un rectángulo de unos 70 metros de largo por seis de ancho-, que da justo enfrente del Ayuntamiento de Navolato.

Además hay que pegarle una pasada con su escoba por la media docena que piedronas que trajeron para el lujo de la Vicente Guerrero en su última remodelación.

Suoshs, suoshs, suosh, suoshs.

¿Esa escoba la hizo usted?, le pregunto.

Sí, yo la hice.

Era curioso porque por la mañana me había topado a una persona en la calle barriendo la fachada de un restorán bar por la calle Ángel Flores casi esquina con Paliza, con una hoja de palma, y me di cuenta que era eficiente.

“No te creas, sí barren bien. Estas barren bien todavía, pero ya le pongo otra (hoja) y barre mejor”, explica.

El trabajo de Martín está por terminar. Le hace falta una hora y comparte que hasta ese momento ha barrido unas seis veces el espacio.

No deja de correr aire y los árboles no dejan de sacudirse. Por ende, las hojas no dejan de caer y el piso nunca deja de estar sucio.

Su trabajo, me da por reflexionar, parece no tener fin, y el mismo trabajo que realiza en medio de una serie de rachas de aire y un grupo de hojas paracaidistas que parecen invadir el suelo limpio, parece no tener sentido, porque al final el que sirve es el final.

¿Usted no se aburre, Martín?, le cuestiono con seriedad.

Suoshs, suoshs, suosh, suoshs, barre y me responde: No qué, me voy a aburrir.

“En la mañana cuido unas vacas que tengo, para el lado de Baricueto”.

En estos meses ya me toca la pensión, y desde hace mucho que tengo seguro.

Me explica que por muchos años trabajó para un patrón haciendo labores del campo, y muchos más rudos que barrer hojarasca repetitiva en la plaza pública.

Que taspanaba para el ganado, macheteaba caña y recolectaba tomate.

No tenía Seguro Social, y aunque nació en Navolato, estudió solo la primaria, pero el trabajo del campo lo llamó.

Pero a la mitad de su vida madura, uno de sus hermanos le sugirió pedir trabajo en el Ayuntamiento.

Lo del campo conocer La Pipima y casarse con una mujer de ahí; luego le dio para formar una familia con seis hijos.

Con el tiempo se hizo de un terreno de media hectárea.

“Limpié y me quedó un pedazo, para el zacate para las vacas”, dice.

Suoshs, suoshs, suosh, suoshs, sigue barriendo.

Recuerda que a veces siembra frijol y maíz para consumo suyo, de su esposa y uno de los dos hijos que quedan en casa. De pronto puede vender una vaquita si hace falta el gasto o para echarse algún festejo.

A diario tienen leche bronca y sirve para tener queso que acompañe sus comidas.

La mayoría de sus hijos o se graduaron o formaron una familia y viven independientes.

Ahora le dedica medio día al campo y otro a platicar con los paseantes o trabajadores de la misma plazuela de Navolato.

Viaja en moto desde Baricueto, llega a la colonia 5 de Febrero, deja la moto y toma una bici.

“Porque no me gusta arriesgarme, aqui hay mucho carro. Y nombre, qué aire ni qué nada, yo ando a gusto en la bicicleta”, dice.

“Entonces es de verdad que no se aburre en todo el día”, le digo a manera de pregunta.

“No, me parece que yo ya tengo todo resuelto”.