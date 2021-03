El cuidado...

“Según estimaciones de los expertos de la ONU, en el mundo hay dos mil doscientos millones de habitantes, casi una tercera parte de la población mundial, que no tienen acceso al agua, para los cuales, la gente de Cabo San Lucas, aún con sus penurias, resultan privilegiados por los dioses”.

Se nos fue el primer año de pandemia, tiempo jamás imaginado y continuamos con la incertidumbre de no saber cuándo llegará el esperado aplanamiento del número de contagios, lo que eventualmente, puede significar entrar a la ruta que nos lleve a recobrar la normalidad que vivíamos antes del coronavirus, o por lo menos, una nueva que nos permita acercarnos a una sana convivencia con los nuestros y con el prójimo. Nos repiten una y mil veces que ya estamos por llegar a la meta deseada, argumentado que ya contamos con vacunas, las cuales, ciertamente, están a la vista pero todavía alejadas de nuestro alcance.

Ha sido tan impactante el efecto de la pandemia que se ha marcado un antes y un después del Coronavirus, lo cual, curiosamente nos lleva al antes de Coronavirus (a.C.) y después del Coronavirus (d.C.) T, tal y como sucedió con el surgimiento del cristianismo.

Por lo pronto, atrasito de la raya y con el cubrebocas puesto, en las situaciones que así lo requieran, ya que estar en solitario con el barbijo puesto, es como dormir con preservativo colocado para no contagiarse de sida.

Y vamos con el conmemorativo colocado por la ONU para el día 22 de marzo de cada año, declarado como el Día Mundial del Agua, con el propósito de recordarnos que el vital líquido se está agotando y que en distintas regiones del mundo se escucha hablar de ella, pero que muy de vez en vez, la tienen al alcance, algo que también sucede en nuestro país, problema del cual, no nos enteramos los que tenemos la fortuna de contar con suministro regular; privilegio que no alcanzan todos nuestros vecinos, aun estando dentro del mismo territorio municipal y ni que decir lo que sucede en otras entidades como en el pomposo destino turístico de Cabo San Lucas en Baja, California Sur, en el que los habitantes del lugar reciben agua en sus casas, vía pipas cada semana y para los cuales, no resulta extraño que la espera de surtido de agua se extienda hasta una quincena.

Según estimaciones de los expertos de la ONU, en el mundo hay dos mil doscientos millones de habitantes, casi una tercera parte de la población mundial, que no tienen acceso al agua, para los cuales, la gente de Cabo San Lucas, aún con sus penurias, resultan privilegiados por los dioses.

Hay muchos factores que influyen en el agotamiento del vital líquido, todos ellos, provocados por el descocado actuar de la humanidad.

De entrada, el mandato cristiano de “creced y multiplicaos” ha dado pie a una población mundial estimada de más de 7,684 millones de individuos con un crecimiento imparable lo que implica más organismos demandantes de agua, cada uno de ellos, con un gasto diario de 100 litros del vital líquido, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y a pesar de saber que nuestra vida depende del agua, poco o nada nos importa desperdiciarla, y mucho menos, el contaminar con nuestros desechos los cuerpos acuíferos.

Por supuesto, el crecimiento poblacional ha traído consigo la deforestación para darle paso a la construcción urbana y a la actividad agrícola. Según estimaciones de la Comisión Nacional Forestal el año pasado se talaron en México 127 mil hectáreas de bosques. Menos árboles aunado a la emisión de gases contaminantes ha traído como consecuencia menos agua de lluvia, lo cual, provoca agotamiento de los mantos acuíferos, por lo tanto, crecimiento de la escasez del líquido sostén de nuestra existencia.

Las agotadas aguas subterráneas tampoco se escapan de la contaminación derivada de los lixiviados que se desprenden de la basura orgánica que botamos a los vertederos de basura.

El cuidado del agua es un tema que nos incumbe a todos y si nos propusiéramos a no desperdiciarla y mostrarle un mayor respeto a nuestro entorno natural, entendiendo que los recursos que nos proporciona no crecen en función de nuestras necesidades, estaríamos contribuyendo al bienestar de nuestros descendientes. ¡Buenos y acuosos días!