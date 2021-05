Está claro que al badiraguatense que hoy es cabeza del Grupo Batequitas le gusta más la parafernalia de porras y movilizaciones que alimentan el ego y es poco proclive a confrontar a los adversarios y medirse a través de las ideas.

Digan lo que digan sus estrategas o aduladores, Rubén Rocha Moya tomó una postura errónea al no asistir ayer al debate entre candidatos a Gobernador convocado por la delegación Sinaloa de la Confederación Patronal de la República Mexicana, ocasionando que los electores se preguntaran por cuál razón quien dice ir arriba en la intención del voto rehúsa medir sus propuestas frente al resto de los aspirantes al mismo cargo.

Ese espacio vacante que quedó entre los siete candidatos que sí asistieron, lo dijo todo. Expuso el tamaño del desaire propinado no a la Coparmex sino a las audiencias y sobredimensionó el desprecio al arrojo de enfrentar los reclamos, inclusive los ataques, en vez de correr despavorido dando por sentado que en escenarios incómodos la estampida es el único reducto. El que quiera gobernar a Sinaloa debe tener el temple y el valor que se necesita.

Por tal ausencia, al pretenso del Movimiento Regeneración Nacional y Partido Sinaloense se le empezó a evaluar ayer por lo que deja de hacer y los signos profundos de tales huidas. Como los vacíos que unos dejan otros los llenan y lo cubrieron muy bien Tomás Saucedo, del Partido Verde Ecologista; Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano; Mario Zamora, de la coalición Va por Sinaloa; Rosa Elena Millán, de Fuerza por México, Yolanda Cabrera, de Redes Sociales Progresistas; Gloria González Burgoa, del Partido del Trabajo y Ricardo Arnulfo Mendoza, del Encuentro Solidario

Por supuesto que los debatientes resaltaron la inasistencia de Rocha. Mario Zamora lamentó la ausencia del candidato de Morena-PAS al señalar que “lástima que no puede venir a dar la cara porque no tiene cara para darla”, Sergio Torres dijo que “el político que no quiere debatir no merece ganar porque oculta algo” y Ricardo Arnulfo Mendoza consideró que “el que no da la cara hay que considerarlo un cobarde”.

En propuestas, los aspirantes a Gobernador insistieron en las mismas que han repetido durante sus campañas. Zamora dijo que llegó la hora de que Sinaloa dé el brinco y de que los gobernantes sean congruentes, transparentes y den buenos resultados ofreciendo implementar lo que llamó la “ley Rocha” para que ningún funcionario pueda tener para él o su familia contrato de obra pública en el gobierno. Por su parte, Sergio Torres reiteró que será un Gobernador empleado de los sinaloenses y que alzará la voz ante quien lo tenga que hacer para que le vaya mejor al estado.

Yolanda Cabrera propuso empoderar a la mujer, impulsar a la comunidad LGTB+ y devolverles la confianza a inversionistas; Rosa Elena Millán planteó un modelo de seguridad pública que garantice condiciones de desarrollo para todos; Gloria González Burgoa resaltó el programa de salud efectivo y universal; Ricardo Arnulfo Mendoza, convocó a establecer un nuevo gobierno sin corrupción y de apego a la legalidad y Tomás Saucedo ofreció como primer medida de gobierno reunir a universidades y sectores productivos para vincularlos en torno a lo que Sinaloa requiere.

Pero la nota decepcionante la dio Rocha, a quien se le reservó el turno, el interrogador y la pregunta, pero no estaba ahí. Se echó encima a aquellos sinaloenses que empatizan poco con aquellos que le temen a mirar de frente a los ciudadanos. Nadie que tenga la conciencia tranquila o las cosas resueltas rehúye a dar la cara y argumenta celadas para esconder el apocamiento. Al final de cuentas Rocha sí estuvo en el debate de la Coparmex y mediante la ausencia les dejó a las audiencias la tarea de interpretar lo que él no quiso exponer.

Todavía por la tarde existía la creencia que de último momento Rocha corregiría la decisión. Pero no. Previo a la reunión con el sector empresarial del 20 de abril había sostenido la negativa a acudir al acusar a la IP sinaloense de apoyar al abanderado de la coalición PRI, PAN y PRD. Sin embargo, siempre asistió. En la víspera de ayer acudió a la misma evasiva de señalar a la Cámara patronal del lado de la candidatura de Mario Zamora.

Está claro que al badiraguatense que hoy es cabeza del Grupo Batequitas le gusta más la parafernalia de porras y movilizaciones que alimentan el ego y es poco proclive a confrontar a los adversarios y medirse a través de las ideas. De igual forma que se le dificulta hacer clic con cibernautas de las redes sociales, a la hora de estar frente a los rivales se plantea como operador bonachón tal como el “yo lo veo... yo lo veo” que le ofreció a Mario Zamora cuando éste le reclamó la guerra sucia contra su familia que el priista le atribuyó al líder del PAS, Héctor Melesio Cuén.

¿Por qué no acudió al debate de la Coparmex? Algunos lo atribuyeron a que no quiso pagar el costo político de errores que han marcado en días recientes a la Cuarta Transformación, a la cual representa y asume como propia Rocha Moya, tales como el revés que le dieron el INE y el TRIFE a la fallida intentona por anularle la autonomía al órgano electoral federal, el empecinamiento por sacar adelante la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero al grado de postular a una hija del desprestigiado personaje morenista, e inclusive el manejo político que se le está dando al accidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México donde posiblemente se configuren actos de negligencia criminal.