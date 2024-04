Se entiende que los políticos y sus partidos vean las campañas electorales como una guerra donde todo se vale, pero que los periodistas y analistas se sumen a ella, rompe las tradiciones del periodismo veraz, equilibrado y plural.

En artículos anteriores he opinando que no veo a Claudia Sheinbaum como una mujer carismática, lo cual, en ciertas circunstancias políticas, es una característica necesaria para ganar una campaña electoral. En la que observamos en estos días, según nos cuentan la inmensa mayoría de las estadísticas, no le ha hecho falta para ir adelante con mucha ventaja. En esa observación han coincidido numerosos observadores de la política mexicana. Pero, ahora, a partir del debate, y los sustantivos que le colgó Xóchitl como adjetivos, es para sus críticos y a la vez simpatizantes de la triada opositora, una mujer “sin corazón”, “de hielo”.

Bueno, ya se olvidaron de la ausencia de carisma y ahora se concentran en repetir que es una mujer prácticamente desalmada. Es el nuevo recurso que se está utilizando en el posdebate para descalificarla. Creen haber encontrado la definición que la va a bajar del liderazgo en las encuestas electorales. De aquí al próximo debate, por lo menos, los lectores la van a leer todos los días.

A lo anterior, el periodista Raymundo Rivapalacio y varios más, le han añadido varios calificativos más: “dogmática, autoritaria” (además, grosera con sus colaboradores) peor que López Obrador porque, al menos, dice el periodista señalado, el Presidente es pragmático.

Cada quien ve con el lente y los intereses que quiere, incluso a costa de la más mínima objetividad, como lo hacen numerosos observadores de la política mexicana, al grado de que se han alejado de los principios filosóficos del periodismo moderno que han imperado por lo menos desde principios del Siglo 20. Este, básicamente surgido en las redacciones de los periódicos estadounidenses a la par de la emergencia de las ciencias sociales en Europa y Estados Unidos, hablaba de la objetividad, del equilibrio, de la imparcialidad informativa y de la crítica fundamentada, lo cual nunca se cumplió cabalmente, pero siempre hubo intentos ejemplares y éticos de profesionalismo periodístico. En el periodismo mexicano ha habido esfuerzos por hacer un periodismo con esas características, pero los regímenes políticos imperantes desde el Siglo 19 hasta fines del 20, por lo menos del porfiriato hasta la Presidencia imperial priista, lo dificultaron enormemente o de plano lo impidieron. En ese largo periodo de más de un siglo, la prensa era filoporfirista y filopriista, lo cual empeoró con el periodismo radial y televisivo en el segundo régimen.

Con el inicio de la crisis del priismo, surgieron en diferentes partes del País notables proyectos periodísticos en búsqueda de un periodismo más profundo, veraz y a la vez equilibrado en la crítica columnística. Quizá los mejores ejemplos de periódicos de alcance nacional que encabezaban ese esfuerzo eran el Excélsior, que dirigía Julio Scherer, y el Uno más Uno, de Manuel Becerra Acosta, ambos en la capital del País.

Este periodismo empezó a crecer sustancialmente a fines del Siglo 20 y se prolongó una o dos décadas más, para después iniciar un periodo de marcado partidarismo que se empezó a alejar, en muchos medios, del equilibrio y la pluralidad en la opinión. Y en el caso de los conductores de televisión y radio, siguieron invitando a diferentes voces, aunque no siempre, pero ellos adoptaron posturas claramente inclinadas a una orientación ideológica. Abandonaron la imparcialidad editorializando sus opiniones en favor de un bando.

A partir de 2018, cuando se crea La Mañanera, el cual es un recurso propagandístico del gobierno de López Obrador, la gran mayoría de los medios escritos radiofónicos y televisivos en respuesta adoptan el criterio de la oposición abierta a cualquier política de la 4T y abandonan el equilibrio.

En este contexto, toda crítica al gobierno, fundamental en todo sociedad democrática, se extrema, se inclina por la oposición política, y se hace abiertamente partidaria, como lo vemos en la actual contienda electoral, donde la gran mayoría de los comentaristas y conductores de los medios pasan a hacer recomendaciones a Xóchitl Gálvez de cómo enfrentar a AMLO y a Claudia, tal y como lo hacen Rivapalacio, Aguilar Camín, o Jorge Castañeda, para sólo hablar de tres casos de decenas.

Así que, ahora, buscando debilitar a la doctora Sheinbaum, dicen que, además de fría, es dogmática. Bastaría ver el equipo de asesores de la candidata de la morenista para darse cuenta de la pluralidad ideológica y la destacada trayectoria profesional de casi todos para contradecir fácilmente la nueva aseveración del famoso periodista. Uno de ellos, es el mazatleco Julio Berdegué, reconocido especialista a nivel internacional en los temas agrarios y ambientales.

En fin, se entiende que los políticos y sus partidos vean las campañas electorales como una guerra donde todo se vale, pero que los periodistas y analistas se sumen a ella, rompe las tradiciones del periodismo veraz, equilibrado y plural.

Posdata

Ignoro si la Secretaría de Turismo de Sinaloa se preparó para aprovechar la visita de miles de turistas de todo México y de decenas de países de por lo menos cuatro continentes, a propósito del Eclipse, para recabar sus opiniones de Mazatlán y otros lugares del estado, para, con base en ellas, lanzar una poderosa campaña publicitaria para seguir atrayendo un turismo muy educado y de buenos ingresos a Sinaloa, que nunca había llegado tan masivamente a Sinaloa. Ellos, en lugar de montarse en ruidosos transportes y hacer desfiguros, caminaban por miles admirando el malecón, las playas, los atardeceres y el ambiente del Centro Histórico de Mazatlán. Un par de suecos y un inglés le dijeron a un cercano amigo mío que jamás habían oído hablar antes de Mazatlán, pero que al conocerlo se van fascinados por su gente, ambiente festivo y los atractivos culturales de la ciudad. Es decir, es posible atraer un turismo de mayor educación y de más allá de nuestro continente, aun sin la belleza indescriptible de un eclipse.

