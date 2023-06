@FundarMexico / Animal Politico / @Pajaropolitico

La parálisis del pleno del INAI ha sido inducida. Como bien dice el dicho, en ‘política no hay casualidades’. Esta omisión ha sido deliberada, cada evasiva, cada ‘intento’ por simular una salida, cada día que transcurre sin darse una resolución, cada declaración, cada amago y ataque a la labor de este organismo confirma el hecho de que simplemente no quieren, no les interesa y no les conviene.