El despertar de la infanta

Nuestra infanta se anticipó al amanecer y el tempranero sol iluminó beatíficamente su rostro. No pudo correr, jugar o sonreírnos, pero el arco iris de su efímera existencia iluminó nuestro firmamento. No despertó a esta vida, pero había ya madrugado y despertado a la vida eterna. Se gestó en el materno regazo, pero no fue posible sostenerla y acariciarla en estrecho, tierno y prolongado abrazo.

Pavana para una infanta difunta es una obra de juventud del compositor Maurice Ravel (tenía 24 años). Sin embargo, junto con el Bolero, es una de sus obras más reconocidas. Originalmente la escribió para piano y bajo el influjo del músico francés Emmanuel Chabrier; sin embargo, ocho años después publicó la versión orquestal.

La pavana es una danza lenta europea muy tradicional. En las cortes españolas de los siglos 16 y 17 era normal y frecuente, reproduciendo los sutiles movimientos de una princesa española. Algunos la hacen derivar de Padova (Padua); otros, del sánscrito “viento”, y algunos más hacen referencia a los movimientos del pavo.

Cuando le preguntaron a Ravel por el origen del título, solamente respondió que le gustó el sonido de las palabras. El ritmo de la pieza es lento, pero no superlativamente; por eso, cuando alguien la interpretó demasiado pausado, Ravel exclamó que la pieza se llamaba: “pavana para una infanta difunta” y no “pavana difunta para una infanta”.

La palabra infanta se utiliza (además de la realeza) para una niña de cero a 5 años; no obstante, hoy queremos referirnos a nuestra niña que no llegó a nacer, a quien le dedicamos no una simple pavana, sino una inmortal sinfonía con un quinto movimiento al estilo de Mahler (Sinfonía No. 2), o el cuarto movimiento de Beethoven (Sinfonía No. 9).

¿Me fortalece su despertar?