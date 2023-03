El dolor es parte de la vida y nos ayuda a crecer y madurar. No es saludable reprimirlo ni evitarlo; el ideal es digerirlo y asimilarlo. Incluso, el dolor también es terapéutico y nos ayuda a ponernos en guardia para prevenir males mayores. El sufrimiento, en cambio, lo vivenciamos cuando ponemos un dique al dolor, cuando nos rebelamos y oponemos resistencia ante lo inevitable e incuestionable. Esta actitud, en lugar de estimularnos y fortalecernos, nos aniquila y destruye.

Es clásico distinguir entre dolor y sufrimiento. El dolor, se dice, no se puede evitar, pero sí el sufrimiento. De hecho, Buda expresó: “El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”.

El dolor es parte de la vida y nos ayuda a crecer y madurar. No es saludable reprimirlo ni evitarlo; el ideal es digerirlo y asimilarlo. Incluso, el dolor también es terapéutico y nos ayuda a ponernos en guardia para prevenir males mayores. El sufrimiento, en cambio, lo vivenciamos cuando ponemos un dique al dolor, cuando nos rebelamos y oponemos resistencia ante lo inevitable e incuestionable. Esta actitud, en lugar de estimularnos y fortalecernos, nos aniquila y destruye.

Kenzaburo Oé, el escritor japonés que falleció el 3 de marzo y que procreó un hijo con discapacidad intelectual, expresó: “Desde niño tengo interés en cómo nuestro limitado cuerpo encaja el sufrimiento. De pequeño, yo iba a pescar. Y me fijaba en el pez con el anzuelo clavado, que se movía mucho. Sufre horrores, pero en silencio: no grita. El niño que yo era pensaba: ¡cuánto dolor inexpresado! Ese fue el primer estímulo que me llevó a ser escritor, porque pensé que los niños tampoco podíamos hacernos entender bien. Me hice escritor para reflejar el dolor de un pez. Y hoy me siento, sobre todo, un profesional de la expresión del dolor humano, al que persigo mostrar con la mayor precisión posible”.

Este dolor, lo supo asimilar y expresar en una “Una cuestión personal”, donde Bird, el protagonista, se pregunta: “¿Qué significaría para nosotros, mi esposa y yo, pasar el resto de nuestras vidas prisioneros de un ser casi vegetal, de un bebé monstruoso?”

Ese dolor transfiguró a Kenzaburo, quien puso a su hijo el nombre de Hikari, que significa luz.

¿Asimilo y expreso el dolor?