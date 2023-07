Al parecer hay cosas que no cambian, en el 2006 recuerdo claramente que la Oposición le pedía al Presidente que no interviniera en la elección, hoy en el 2023 la Oposición le pide al Presidente que no intervenga en la elección... igual que antes, solo que quien era Oposición en el 2006 ahora es Presidente.

Andrés Manuel tiene unas características personales que envidia cualquier otro político, tiene una conexión con el pueblo que le ha permitido (junto con tres candidaturas presidenciales) dictar la agenda durante todo su sexenio; ahora bien, esta conexión también se lo ha permitido la “Oposición”, la cual durante lo que va del sexenio en lugar de buscar construir una figura o figuras ha estado atento al actuar del Presidente sin lograr quitarle la agenda, por lo menos así ha sido hasta el “surgimiento” de una aspirante del Partido Acción Nacional, la Senadora Xóchitl Gálvez. Si no la conoce, le comento que nació en Tepatepec, Hidalgo, hija de madre mestiza y padre indígena (según su dicho) y actualmente además de ser Senadora es empresaria. Ahora la Senadora no ha empezado esta semana a criticar o señalar su oposición al Presidente y sus acciones de gobierno, pero sí en los últimos meses ha logrado una atención a nivel nacional y no es solo por lo que dice ella, sino por lo que dice el actual Presidente de la Senadora. Vale la pena recordar que el Presidente en un su mañanera del 5 de diciembre del año pasado declaró: “Acaba de decir la señora Xóchilt Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores”, refiriéndose a una declaración de la Senadora en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero la Senadora no señaló que quería quitar los apoyos, sino que eran insuficientes. Ante esto, la Senadora ganó un juicio de amparo que le permitía ejercer su derecho de réplica (derecho a contestar lo que se había dicho sobre ella). Por lo que el pasado 12 de junio acudió a Palacio Nacional tratando de ejercer su derecho de réplica, sin que pudiera hacerlo, pero el Presidente ya había “agarrado careada”, por lo que ha seguido hablando acerca de la Senadora y ella contestando a través de redes sociales, con un efecto no visto en este sexenio por parte de políticos opositores, el cual consiste en generar adeptos. Esta semana la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedente la adopción de medidas cautelaras solicitadas por la Senadora en contra del Presidente, esto derivado de una queja presentada por ella acusando de violar los de neutralidad e imparcialidad derivado de lo manifestado por el Presidente en sus mañaneras del 3, 4, 5 y 7 de julio, por lo que el INE solicitará al Presidente eliminar o modificar el contenido de las mañaneras en cuestión, y que evite hacer manifestaciones relacionadas con las elecciones del próximo año. El Presidente contestó en su mañanera de este viernes señalando: “No quiere que yo hable, ¿Y dónde queda la libertad de expresión?”. Todavía el mismo día de ayer, a través de su cuenta de Twitter, el Presidente señaló que recibió información sobre contratos de la Senadora por alrededor de mil 400 millones de pesos en nueve años, y que esa información se la enviaba al señor Claudio X para que la analizara y verificara pudiendo ampliar la información. La Senadora también vía Twitter contestó señalando que el Presidente deja en evidencia que está usando todo el aparato del Estado para investigarla de manera dolosa y que ella no tiene nada que ocultar; que procederá legalmente contra el Presidente y quien resulte responsable y que, de la documentación proporcionada por el Presidente, solamente se recibieron 80 millones de pesos y no los mil 400. Oigan, ¿y el secreto fiscal?, ¿y el secreto bancario?, quién sabe, pero bueno, al parecer hay cosas que no cambian, en el 2006 recuerdo claramente que la Oposición le pedía al Presidente que no interviniera en la elección, hoy en el 2023 la Oposición le pide al Presidente que no intervenga en la elección... igual que antes, solo que quien era Oposición en el 2006 ahora es Presidente. PD 1. El programa de Mantenimiento de Infraestructura del IMSS gastó 5 mil pesos en los primeros tres meses de 2023... leyó Usted bien. PD 2. Esta semana la SCJN consideró que el Senado ha sido omiso en su responsabilidad constitucional de nombrar comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. PD 3. Sigue el pleito PAS y Gobierno estatal.