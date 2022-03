El ejemplo del líder

La irresponsabilidad del líder que no ha apreciado su importancia, ni la importancia de lo que dice y de lo que hace ocasiona daños irreparables, pérdida de vidas, de trabajo, de sueños y de ilusiones. Por eso se nos dice: “que no haya ilusos para que no haya desilusionados”. Los sueños de una nación no debieran fincarse en un solo líder sino en varios, aún adversos, que permitan la posibilidad de diferentes y nuevos caminos.

Una característica importante de un líder es el de dar ejemplo a sus seguidores, ejemplo de congruencia, de fortaleza, de conocimiento, ejemplo de perdón y aceptación de sus adversarios, ejemplo de vida positiva y constructiva. Se trata de dar ejemplo de vida, no sólo a sus seguidores, sino también a otros líderes y a los seguidores de otros líderes. Precisamente los líderes caen cuando muestran incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen, cuando mienten y cuando se aprovechan personalmente de su liderazgo, y esto, que pudiera parecer el inicio de un simple proceso de sustitución de un líder fallido por otro mejor, lo cierto es que el derrumbe de un liderazgo provoca la desilusión y la decepción de todo un pueblo que sufre la pérdida de un soporte, de un apoyo en su diario trajinar. La irresponsabilidad del líder que no ha apreciado su importancia, ni la importancia de lo que dice y de lo que hace ocasiona daños irreparables, pérdida de vidas, de trabajo, de sueños y de ilusiones. Por eso se nos dice: “que no haya ilusos para que no haya desilusionados”. Los sueños de una nación no debieran fincarse en un solo líder sino en varios, aún adversos, que permitan la posibilidad de diferentes y nuevos caminos. Un error común de un liderazgo deficiente es la intención de pretender comprar adhesiones y seguidores con ofrecimientos de dinero, de empleos, de poder, de negocios o de oportunidades; se logran sí, seguidores de inmediato, pero sólo duran mientras se les cumpla lo prometido o mientras no aparezca otro líder que ofrezca más. En México, el Presidente, el líder actual, ha comprado seguidores repartiendo dinero público, empleos, puestos de gobierno y promesas de futuros ascensos, logrando así “lealtades” perecederas, lo que se verifica si se observa la entrada y salida constante de funcionarios en su gobierno y en su partido. Lo anterior es significativo, pero lo más grave es que el líder principal en México no se ha percatado de la importancia que tiene su persona y su proceder ante los ciudadanos y en lugar de emitir buenos ejemplos ante las diversas crisis y problemas nacionales, expone ejemplos que han perjudicado la vida de millones de mexicanos en su sobrevivencia, su economía, su salud y su convivencia. Algunos de esos malos ejemplos comprobados serían: a) El enfoque equivocado que se dio a la pandemia que se minimizó y no se atendió a tiempo con la fuerza y recursos del Estado: - El propio Presidente no ha usado el cubrebocas como elemento indispensable de prevención. - No se atendió a tiempo la llamada “sana distancia” como segundo factor preventivo. - Se ocultó información en cuanto a contagios, muertos y secuelas en los enfermos. - No se atendió con fuerza el surtido de medicinas, pues por orden presidencial se destruyó el sistema de fabricación, compra, distribución y aplicación de los medicamentos. Se provocó criminalmente un desabasto no solo para la pandemia sino para otras enfermedades. Las consecuencias de lo anterior fueron las miles de personas fallecidas por una letalidad mayor respecto a los contagios. b) La forma equivocada de enfrentar la violencia y la delincuencia organizada. Esa política de “abrazos, no balazos” se oía bien, pero el Presidente ingenuamente no se percató que frente al Estado estaban cárteles y organizaciones criminales internacionales con enormes recursos y poder, con las que el Estado no podría ni debería pactar. Los terribles ejemplos del Presidente visitando y dando la mano a la madre de “El Chapo” Guzmán; el liberar al hijo del mismo “Chapo” aprehendido en Culiacán y por quien ahora el gobierno de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares de recompensa; el abogar por “El Chapo” Guzmán encarcelado en Estados Unidos, etc. Lo anterior mandó mensajes muy negativos a los ciudadanos, al propio Ejército y a organismos internacionales, y no ha detenido, sino más bien ha aumentado, los asesinatos y la violencia. c) El hecho de que el Presidente satanice y anatemice a la prensa y a los periodistas por publicar notar contrarias a su gobierno, está ocasionando, aunque el Presidente no lo reconozca, la muerte de varios periodistas durante su régimen. d) El hecho de que el Presidente ataque desde su investidura a empresarios, políticos de Oposición y hasta universidades y países por motivos de interpretación de la historia, ha dividido al País en momentos en que más se requiere de unidad y colaboración entre pueblo y gobierno. Los malos ejemplos pueden provocar la caída de un líder y con ello, desgraciadamente, el desánimo nacional.