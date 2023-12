El estupor de Navidad se hace más grande cuando se descubre que Dios se compromete a fondo con el destino de la humanidad, reforzó el Papa: “Él no es el dios de la actuación, sino el Dios de la encarnación. No subvierte las injusticias desde arriba con la fuerza, sino desde abajo con el amor; no brota con poder ilimitado, sino que desciende hasta nuestros límites; él no evita nuestras fragilidades, sino que las asume”.

Muchas veces celebramos una Navidad dulzona, azucarada, demasiado enmielada. Es cierto que se trata de una celebración tierna, pero no al grado de convertirla en algo empalagoso y sentimental. No, debe de ser una celebración que nos invite cambiar y modificar aquello que no nos permite amarnos y abrazarnos como hermanos. El Papa Francisco nos invitó a vivirla con estupor, porque no se trata del arribo de un Dios cómodo, sino de un Dios que al encarnarse se vuelve cercano, tierno y compasivo. Incluso, hizo una urgente recomendación: “No confundan la fiesta con el consumismo. Puedes como cristiano celebrar en sencillez y sin derroche compartir con los que carecen de lo necesario o les falta compañía”. De igual forma, instó a pensar en los hermanos que sufren los estragos de la guerra: en Palestina, Israel y Ucrania, así como pensar en quienes sufren la miseria, el hambre y la esclavitud: “El dios que tomó un corazón humano, inculque la humanidad en el corazón de los hombres”. El estupor de Navidad se hace más grande cuando se descubre que Dios se compromete a fondo con el destino de la humanidad, reforzó el Papa: “Él no es el dios de la actuación, sino el Dios de la encarnación. No subvierte las injusticias desde arriba con la fuerza, sino desde abajo con el amor; no brota con poder ilimitado, sino que desciende hasta nuestros límites; él no evita nuestras fragilidades, sino que las asume”. Bergoglio señaló que muchos hombres piensan todavía en un Dios distante, controlador, rígido y poderoso; sin embargo, recalcó que Jesús cambia la realidad desde adentro, sin utilizar ninguna varita mágica, ni oprimiendo algún botón, porque no se trata de un Dios comercial y distante, sino comprometido y encarnado. ¿Vivo el estupor de Navidad?