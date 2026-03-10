El FAD ante la propuesta de reforma electoral

La Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, ha propuesto una iniciativa de reforma electoral que representa una regresión para la democracia en México e impulsa la restauración de un partido de Estado

El viernes 6 de marzo, el Frente Amplio Democrático (FAD) dio a conocer su posición ante la reforma electoral propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, en un acto público en la Ciudad de México. Aquí transcribo el texto:

Señoras y señores legisladores:

La Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, ha propuesto una iniciativa de reforma electoral que representa una regresión para la democracia en México e impulsa la restauración de un partido de Estado.

La iniciativa se aparta de los principios que rigen la integridad de los procesos comiciales, debilita a las autoridades electorales y partidos minoritarios, reduce la pluralidad en los Congresos, interviene en la vida interna de los partidos y no enfrenta el problema más grave que es la participación del crimen organizado y la utilización de recursos de origen prohibido en las elecciones.

Si realmente se quiere preservar nuestra democracia, evitemos el restablecimiento pleno de un sistema político de partido hegemónico. El Frente Amplio Democrático (FAD) propone:

1. La reducción genérica del 25 por ciento del presupuesto asignado a las autoridades electorales y partidos políticos, sin que ello signifique el debilitamiento del sistema electoral ni la desaparición del servicio profesional de carrera por una contratación temporal.

2. Mantener el PREP, pues además de resultados inmediatos, se preserva con él la evidencia de las actas de escrutinio y cómputo de las casillas y, a través de ellas, la garantía de transparencia y certeza para el escrutinio ciudadano.

3. Garantizar el pluralismo político en las Cámaras del Congreso a través de un sistema de representación proporcional que refleje auténticamente la expresión del voto ciudadano recogido en las urnas.

4. Mantener las Senadurías de representación proporcional para garantizar la presencia de todos los partidos políticos en este órgano legislativo.

5. No a la sobrerrepresentación y al transfuguismo. Que ningún partido o coalición pueda, por sí mismo, reformar nuestra Constitución.

6. No a una reducción del financiamiento que beneficie al partido en el gobierno. Proponemos que la asignación se haga en forma igualitaria y a nivel nacional, evitando así duplicar los financiamientos federales y locales.

7. Defender los principios constitucionales de imparcialidad gubernamental y prohibición de propaganda personalizada. Hacer efectiva las sanciones al Ejecutivo y a todas las personas servidoras que utilicen recursos públicos y programas sociales para promover partidos o candidaturas.

8. Conformar un sistema integral de fiscalización que controle el ejercicio de los recursos bancarizados y en efectivo, transparentando el gasto que realicen los partidos políticos, las candidaturas y todas las autoridades.

9. Si en verdad se quiere eliminar las candidaturas cupulares, la selección de candidaturas en los partidos políticos debe hacerse mediante elecciones primarias.

10. No a la elección popular de consejerías y magistraturas. La designación debe hacerse en las respectivas Cámaras del Congreso por las tres cuartas partes de sus integrantes presentes. Las Consejerías locales deben ser designadas por el INE y las Magistraturas locales por las Legislaturas de cada entidad federativa.

11. Respetar los plazos constitucionales actuales para la revocación de mandato sin que la figura se convierta en un acto innecesario de ratificación.

12. Eliminar las supuestas elecciones judiciales. Nos oponemos terminantemente a la elección de los Poderes Judiciales.

13. Nulidad de las elecciones y pérdida de registro del partido que rebase topes de campaña o reciba dinero ilegal, del crimen organizado o del narcotráfico.

14. Facilitar y reducir los requisitos a las candidaturas independientes.

15. Garantizar el acceso a medios de comunicación, en los tiempos oficiales del Estado, en términos igualitarios para los partidos políticos, y mantener la facultad de las autoridades electorales para promover el ejercicio de los derechos políticos, pero no para decidir arbitrariamente la eliminación de mensajes y contenidos. La ciudadanía tiene la madurez para juzgarlos y con su voto sancionarlos.

16. Abrir a la pluralidad política el acceso al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, tal como lo ordena la Constitución.

Para que la reforma electoral sea legítima, debe discutirse en Parlamento Abierto y aprobarse por consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso.