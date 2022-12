Dr. En Ciencia Política / Activista social a favor de la educación / juanalfonso@uas.edu.mx / Twitter: @juanalfonsoML / IG: juanalfonsomejia / FB: juanalfonsomejia.mx

El avasallamiento al INE ni la forma en que se lleva a cabo forma parte de ningún plan ‘B’, todo lo contrario; es como dice ‘el clásico mañanero’: ¡fuera máscaras! No hay plan ‘B’, el proyecto de transformación es el mismo: regresar a esa vieja añoranza de aquel viejo autoritarismo del PRI, pero ahora con Morena. No hay peor ciego que aquél que no quiere ver.

López Obrador no tiene “plan B”, nunca lo ha tenido. Su arribo al poder está directamente ligado con “mandar al diablo las instituciones”, siempre lo dijo. ¿Por qué ahora se sorprenden? Destruir el andamiaje institucional está en la lección número uno del populismo, acabar con cualquier orden legal, porque ello representa un freno a su deseo unipersonal; los procesos exasperan al populista, son equilibrios que los obstaculizan. Entonces, ¡que nadie se diga engañado! El plan sigue siendo el mismo: el regreso al autoritarismo.

AMLO engaña con la verdad. Anunció la destrucción al Instituto Nacional Electoral (INE), al no poder hacerlo legalmente lo maniató, lo boicoteó; como Presidente electo, dijo que acabaría con el NAIM, pocos le creyeron, las pérdidas sumaban cifras multimillonarias, y lo cumplió; pocos creían que, en pleno Siglo 21, México invertiría en refinerías y combustóleo, cuando el mundo gira hacia energías limpias, y hoy estamos tirando millones de dólares en eso; ¿por qué acabar con las Escuelas de Tiempo Completo, siendo que el Banco Interamericano de Desarrollo lo consideró como el mejor programa del país en materia educativa en los últimos tiempos?, pues es simple, porque “al Sr.” se le vino en gana. Y todavía se escucha de parte de algunos incrédulos, “no creo se vaya a atrever”.

Al Presidente y a Morena no le alcanzaron los votos para acabar con el INE como era su deseo mediante un cambio constitucional; no importa, el orden legal “NO importa”. Se presentó la iniciativa de reforma electoral con una dispensa de todos los trámites legislativos, no se pasó por comisiones ni tuvo lecturas previas y se subió directamente al pleno para su votación. Todo esto sucedió durante la madrugada, en un documento de 300 páginas, construido a espaldas de los legisladores, quienes para votar necesitaban no sólo leerlo, sino revisar al menos 6 leyes secundarias. Así de profesional se hizo el trabajo parlamentario de los diputados y diputadas de Morena. Así de claro es el desprecio del actual titular del Ejecutivo hacia el Legislativo.

A los diputadxs federales, entre ellos 10 sinaloenses pertenecientes a Morena (8) y el PT (2), se les pasaron algunas obviedades de inconstitucionalidad, 21 bloques para ser exactos. El propio Coordinador de los senadores del partido oficial, Ricardo Monreal, trató de que se discutieran y enmendaran, pero el Secretario de Gobernación, Adán Augusto, ordenó que 15 de esos fragmentos se aprobaran de esa forma.

Más allá de la inconstitucionalidad argumentada ya en otros espacios por algunos analistas, el tamaño del avasallamiento es de considerarse. Al desaparecer las 300 juntas distritales se pone el peligro la confección del padrón electoral, lo mismo que la instalación de las casillas y, consecuentemente, el cómputo de los votos. ¿Le sigo?

Otro tanto se hace al eliminar la estructura local y, con ello, el recorte mayúsculo al servicio profesional electoral, algo así como 84 por ciento de las plazas. Un viejo amigo, ex presidente de algún Consejo Electoral, me compartía su preocupación por saber cómo se instalarían las 126 mil casillas en el país, a lo que no pude contener mi asombro: ¡nadie está pensando en colocarlas!, no como se venía practicando, por lo menos, desde 1996.

Finalmente, lo que sucede en México no es propio únicamente de nuestro país. A partir de la primera década del Siglo 21, 25 de 30 países que transitaron a la democracia durante la década de los 90’s, regresaron al autoritarismo. Y, lo más interesante de todo, lo hicieron por la vía electoral. Hablamos de países en los que los opositores “mudaron de piel” y, una vez en el poder, desmantelaron el régimen democrático que generó las condiciones para su acceso al poder. Ese modelo empezó en Rusia, con Vladimir Putin.

Que así sea.