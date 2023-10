“La única riqueza que conservarás para siempre es la riqueza que has regalado”. Marco Aurelio

Es común que los negocios se encuentren en aprietos, ya sea como consecuencia de una mala administración, por factores propios del mercado, por la configuración de condiciones macroeconómicas existentes o por una combinación de las situaciones anteriores.

En nuestra cultura, hablar de dinero sigue siendo tabú. Y cuando no se habla de dinero, resulta imposible aprender a administrarlo de manera saludable. La educación financiera, sin embargo, debería ser enseñada en las escuelas desde edades tempranas, pues el dinero es una bestia particular: si no aprendemos a domarla, ella nos controlará a nosotros. Hay una fábula china que habla justo de eso, de cómo un anciano sumamente rico urdió una estrategia para evitar que el dinero lo dominara, y va más o menos así:

Había una vez un hombre que vivía en la antigua china, que cuando era joven había sido sumamente pobre. Pero ahora, a sus setenta años, era uno de los hombres más ricos del mundo. Este hombre logró su riqueza a base de mucho esfuerzo: había trabajado toda su vida desde que era muy joven, y con constancia, tenacidad y algo de suerte logró amasar una fortuna como pocas se habían visto en la historia. Sin embargo, no fue de su interés trabajar toda su vida y, en su vejez, prefirió dedicarse a disfrutar de una vida tranquila, cómoda y feliz.

Uno de los mayores placeres de este buen hombre era invitar a sus hijos, amigos y familiares a comer con él, y ¡vaya que la pasaban bien! Aquellas comidas eran más bien banquetes, y éstas se celebraban cada semana, sin falta. En ellas, uno podía beber los mejores vinos y probar los platillos más frescos y sabrosos. Y siempre, cuando llegaba la noche y el hombre despedía a sus invitados, lo hacía obsequiándoles costosos regalos: seda de la más fina, piedras preciosas, exóticos jarrones de porcelana.

Un día, sin embargo, su mejor amigo quiso hablar con él. Le preocupaba que estuviera despilfarrando todo su dinero y, encima, que estuviera malcriando a sus hijos. El anciano le dio un sorbo a su té, y respondió:

“Desde que nacieron, mis hijos han recibido la mejor educación. Antes de que cada uno se fuera de mi casa a buscar su propio camino, les inculqué el valor del trabajo duro, les ayudé a formar su carácter. Les di todo lo que necesitan para salir adelante. Si yo les heredara toda mi riqueza ellos ya no se esforzarían por lograr sus objetivos; en lugar de eso se volverían comodinos y malgastarían el dinero. Seguiré disfrutando de mi dinero y a ellos les dejaré solo lo necesario para no arruinar sus vidas”.

Creo que la decisión de este anciano es muy respetable, pero creo que este señor tendría las cosas más fáciles si en su tiempo hubieran existido los fideicomisos de empresas familiares. Me explico: