El final solicitado

Durante tres semanas, escribió a la niña anónima las cartas que supuestamente le enviaba Brígida, su muñeca perdida, la cual le comentó que la extrañaba, que viajaba mucho, era feliz y se casaría con su novio, Gustav.

Mi estimado amigo y prestigiado doctor y maestro, Jorge Gastélum, me envió un mensaje por Facebook sobre la columna de la muñeca viajera: “Recuerdo la historia, pero no el final. ¿Tú lo recuerdas, estimado Rodolfo? Cuéntanoslo un día de estos, por favor. Saludos cordiales”.

En verdad, el final estaba solamente insinuado debido a la brevedad del espacio. Trataré de explicarlo un poco más y, sobre todo, espero que mejor.

En el corolario, Jordi Sierra i Fabra señaló que Kafka falleció en el sanatorio Kierling, cerca de Viena, un año después de que sucediera esta historia, el 3 de junio de 1924, a los 41 años de edad. Durante tres semanas, escribió a la niña anónima las cartas que supuestamente le enviaba Brígida, su muñeca perdida, la cual le comentó que la extrañaba, que viajaba mucho, era feliz y se casaría con su novio, Gustav. Para que no la extrañara, le enviaba otra hermosa muñeca como sustituto.

Jordi Sierra indicó: “el noviazgo, compromiso, y matrimonio, pusieron el broche de oro a tan notable peripecia. Para entonces la niña ya se había reconciliado con la pérdida de su muñeca”.

Dora, su pareja, le dijo a Kafka: “Has dado vida a una insólita fantasía, querido”, a lo que el escritor respondió: “No, lo único que he hecho ha sido recuperar a un ser humano”.

Finalmente, con humildad, Jordi Serra asentó: “Por mi parte, me he permitido la transgresión: inventar esas cartas, terminar la historia, darle un final imaginario. Pudo ser este u otro cualquiera, y no creo que importe demasiado. Lo sucedido es tan bello en sí mismo que el resto carece de importancia. Lo único evidente es que aquellas cartas debieron de ser mucho mejores y más lúcidas que las recreadas por mí”.

¿Preparo un digno final?