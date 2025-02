El fisco...

Creo que Rocha continuará ejerciendo como Gobernador, a menos que resulte involucrado en las declaraciones de algún actor de la delincuencia organizada puesto ante los tribunales, o que, de plano, haga una reflexión profunda de su dignidad y llegue a la conclusión de que no está cumpliendo con el mandato que el voto popular le dio; un ejercicio que requiere de un altísimo nivel de integridad personal, lo cual, dudo que sea el caso.

El tema de la eventual deposición de Rocha Moya como Gobernador agarró vuelo no sólo a nivel local sino también, en el plano nacional y la tormenta de críticas no ha dejado de amainar, de tal suerte que es asunto que se ventila un día sí y otro también, entre los agentes noticiosos de gran audiencia.

La respuesta del aludido ha sido firme bajo el argumento el pueblo me puso y el pueblo me quita, no los que gritan, apoyado por sus correligionarios en el Poder Legislativo, dizque representantes de los intereses ciudadanos, y, veladamente, por la propia Claudia Sheinbaum.

Por otro lado, el Gobernador se siente seguro, porque sabe que la Oposición partidista está desarticulada y con una ascendencia social que no pinta como para lograr su destitución. Asimismo, está consciente de que es inaplicable, por cuestiones de retroactividad, un juicio de desafuero, y mucho menos procedente el plebiscito contemplado en la Ley de Participación Ciudadana, como equivocadamente lo ha manejado un abogado.

Creo que Rocha continuará ejerciendo como Gobernador, a menos que resulte involucrado en las declaraciones de algún actor de la delincuencia organizada puesto ante los tribunales, o que, de plano, haga una reflexión profunda de su dignidad y llegue a la conclusión de que no está cumpliendo con el mandato que el voto popular le dio; un ejercicio que requiere de un altísimo nivel de integridad personal, lo cual, dudo que sea el caso.

Pero mientras son peras o son manzanas, hay una realidad ante la cual nos colocamos en modo de negación, al estilo Rocha. Me refiero al tema de las obligaciones fiscales que nos alcanzan a todos y a la abundante batería de herramientas que tiene el SAT para mantenernos controlados y presto para caerle a quien evada obligaciones tributarias.

Empecemos diciendo que el desconocimiento de la ley no exime responsabilidades a quien la quebranta, de acuerdo con lo que dicta el Código Civil Federal. Luego, el Código Fiscal de la Federación contempla la figura de la discrepancia fiscal, supuesto en el que una persona gasta más que sus ingresos, o en su defecto, refleje ingresos sin tener declarada ante la autoridad fiscal una actividad registrada para efectos tributarios. Y justo en ese estatus de situación de riesgo se encuentran muchos ciudadanos que pueden ser llamados a rendir cuentas ante la autoridad recaudadora, el “masiosare” de todos. Voy con algunos casos.

Es frecuente escuchar a algunas personas la siguiente versión: “deposítame en la tarjeta de débito, al cabo que no es fiscal”. Error. Todos los instrumentos bancarios son fiscales, de tal suerte que quien así actúa se coloca en la tesitura de evasor fiscal y lo recibido generaría Impuesto Sobre la Renta, que puede llegar al triple de lo evadido, con el copete de multas, recargos y una retahíla más de cargos adicionales, con posibilidades de quebrantar obligaciones impuestas por la conocida como Ley de Lavado de Dinero, especialmente, si se manejan cantidades depositadas en efectivo.

Otra situación común es la de hacer el favor de prestar a familiares y conocidos, las tarjetas de tiendas departamentales o de almacenes que solo le permiten hacer compras a clientes que pagan una membresía. Y bueno, los consumos que hacen los favorecidos se acumulan a las cuentas de los titulares; de los que, de buena fe, ceden la posibilidad de compras, sin considerar que con ello pueden caer en una situación de discrepancia fiscal al dejar huella de gastos que rebasan sus ingresos.

El fisco está en todos lados; es una especie de Big Brother que está encima de nosotros, de nuestras finanzas. Es algo así como una clase de visor que da cuenta y razón de lo que sucede entre los participantes de programas como La casa de los famosos; un vigilante incansable sin días de asueto, claro, a veces descuida el actuar de los que viven en la burbuja dorada del sistema, dentro de la cual, ni usted ni yo, ciudadanos de a pie, estamos dentro de ella. ¡Buenos días!