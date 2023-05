El fomento a la participación ciudadana no ha sido objeto de las políticas públicas, ni antes ni ahora, bajo un gobierno que nos dijo que pretendía lograr una nueva transformación del país, intentona que no ha logrado ni tan siquiera rebasar los límites de los documentos en los que se plasmó.

La marcha del tiempo es inexorable y al movimiento transformador que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le queda poco tiempo de vigencia, y la realidad nos dice que sus intenciones transformadoras quedarán en eso, en mera aspiración, registradas en la amplia pizarra de promesas políticas incumplidas; sí, igual que los de antes, que nos legaron en estado ruinoso sistemas de educación, salud y seguridad ciudadana, y en los cuales, no se reflejó mejora alguna como fruto de la gestión de Andrés Manuel.

Y no solo eso, el cáncer de la corrupción continúa vigente. En el imaginario del Presidente de la República, la podredumbre en el sistema ya no existe, pero los que vivimos fuera de la burbuja del poder lidiamos con ella, en los distintos terrenos del gobierno federal y no se diga en los espacios estatales y municipales.

Hay otro aspecto por ahí que no contempló la pretendida cuarta transformación nacional: la siembra de acciones que dieran como fruto una ciudadanía participativa, unida y solidaria, factor característico de países que gozan de bienestar social. Por el contrario, el actual líder nacional, se ha dedicado a promover la división social, colocando en el bando negativo a los que no comulgan con sus ideas y acciones, dentro del cual, también existe gente y agrupaciones civiles que trabajan sin ninguna finalidad política, procurando coadyuvar en el alivio de las carencias que padecen los marginados de la sociedad, y algunas otras, en aspectos como el cuidado del medio ambiente.

Dentro de las organizaciones que se mueven sobre la línea de la participación social, se encuentran las empresas que son certificadas por el Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza para la Responsabilidad Empresarial como Empresas Socialmente Responsables (ESR).

Para que una entidad mercantil sea considerada como Empresa Socialmente Responsable, no solo tiene que sujetarse a políticas internas que tengan como objetivo construir un ambiente laboral justo, sino también, el tejer relaciones transparentes con clientes y proveedores, y por supuesto, el tejido de acciones que incidan en el mejoramiento social y ambiental, bien sea a través de acciones directas o por medio de empresas subsidiarias sin fines de lucro.

Entre algunos ejemplos de agrupaciones que se mueven con el interés de contribuir con los grupos sociales más necesitados podemos citar al movimiento Un Kilo de Ayuda, Banco de Alimentos y Salud Digna, los cuales, participan, los dos primeros, en acercar alimentos a la gente que los necesita y la tercera organización, en hacer más fácil el acceso a estudios clínicos, abriendo sus servicios a toda la población.

Claro, a nivel local, también existen clubes de servicio y asistencia social que durante todo el año trabajan en pro de los demás sin procurar reflectores para sus acciones filantrópicas.

Destaco también, que en el puerto ha nacido la Asociación Civil Formación y Desarrollo de la Niñez (FODEN), impulsado por el joven empresario Amado S. Guzmán, quien se dice convencido de que el mejoramiento social no solo es responsabilidad del gobierno, que también lo es, de la participación ciudadana.

El voluntariado de FODEN trabaja programas de mejoramiento del medio ambiente, de salud, de educación, de bienestar y valores, y de comunidad; dentro de estos últimos, se incluye la operación de comedores comunitarios, a través de los cuales, se sirven cerca de mil raciones diarias de comida caliente. Destacan también las jornadas de rescate de valores y prevención de adicciones, conducidos por psicólogos y terapeutas.

