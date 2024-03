¿Cuántas veces hemos visto en las comunidades rurales de Sinaloa, grandes cantidades de hortaliza dando de comer al ganado? Cada año, en temporada agrícola es muy común ver en corrales de ganado, tomate, berenjena, calabaza, pepino y chile y un sinfín de alimentos del campo, en su mayoría todos apto para consumo humano.

¿Por qué el ganado come mejor que más de 550 mil sinaloenses en carencia alimentaria? Según CONEVAL, este es el lamentable número de personas en Sinaloa que carecen de alimento suficiente, variado y nutritivo.

¿Por qué si hay alimento suficiente durante gran parte del año, sigue habiendo pobreza alimentaria? ¿Por qué este alimento no está en la mesa de ese medio millón de sinaloenses y termina en corrales alimentando a vacas y cerdos?

Los horticultores de Sinaloa son los menos culpables, siempre están en la mejor disposición de ayudar a comedores, instituciones y ni se diga a Bancos de Alimentos, pero el alimento es demasiado y el banco de alimentos no tiene la capacidad para recibir tanto alimento, por tanto, termina en la basura o alimentando al ganado.

Que tristeza es que en cada temporada agrícola los horticultores de Sinaloa nos ofrezcan grandes cantidades de alimentos y ante la imposibilidad de recibirlo, por la ya mencionada falta de capacidad de almacenamiento, se decida tirar y alimentar al ganado.

El 20 de marzo, ante medios de comunicación y sociedad en general, se dio a conocer por primera vez nuestro proyecto de nuevo centro de distribución, este tan necesario más grande Banco de Alimentos en Sinaloa que permita, dentro de otras cosas, poder recibir este alimento que lleva por generaciones desperdiciándose en el campo y corrales de ganado.

El proyecto contará con 500 por ciento más capacidad para almacenamiento de hortaliza, además de poder almacenar y recibir producto congelado, que actualmente no se tiene la capacidad en nuestras actuales instalaciones para recibir ningún tipo de proteína como pollo, carne o pescado.

Además, tendrá la instalación de tortillerías, para poderle entregar al beneficiario tortilla recién hecha, esto con la finalidad de poderle allegar de este valioso alimento de la canasta básica a miles de sinaloenses que, por cuestiones económicas y alto costo de dicho producto, muchas familias no pueden acceder.

Este gran proyecto no solo tendrá la opción de brindar alimento a más de 400 mil sinaloenses, también estará equipado con el proyecto “contra el hambre del futuro” que no es otra cosa más que un equipamiento de aulas y herramientas de capacitación para nuestros beneficiarios, el cual tiene la finalidad de equipar a las personas con más herramientas y habilidades blandas que les permita, tener un mejor trabajo y por consecuencia, mejores ingresos para sus familias.

El nuevo Banco de Alimentos es una realidad, ya no podemos permitirnos tener más de 500 mil personas en carencia alimentaria en Sinaloa, ya no podemos permitir ver al ganado comer mejor que miles de familias, ya no.

contacto@baculiacan.org.mx