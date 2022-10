El género en otros idiomas

A pesar de ser un idioma descendiente de lenguas con dos o tres géneros gramaticales, a lo largo de su evolución, el inglés los fue perdiendo. ¿Qué factores influyeron en ese cambio?

Ni masculino, ni femenino, ni neutro: cómo perdió el inglés el género gramatical

https://www.elimparcial.com/mundo/Ni-masculino-ni-femenino-ni-neutro-como-perdio-el-ingles-el-genero-gramatical-20220830-0002.html

Por William Márquez - HayFestivalQueretaro @BBCMundo 30 de Agosto de 2022

Quizás una de las primeras sorpresas que nos llevamos muchos de los que aprendemos inglés como segundo idioma es no tener que preocuparnos por cuáles sustantivos son masculinos y cuáles son femeninos. Lo que se conoce como género gramatical.

O sea, los artículos definidos “el”, “la” -y “lo”, que se usa para lo abstracto o neutro- no existen. Así que la casa, el coche o lo bello, traducidos al inglés tienen un solo artículo: THE, que también se usa en el plural, pues el inglés tampoco diferencia entre “las” y “los”.

La misma ambigüedad se manifiesta en los determinantes que en español serían “este” y “esta”, “ese” y “esa”, “aquel” y “aquella”. THIS, THAT, THOSE se encargan de neutralizarlos.

Sin embargo, no siempre fue así. Históricamente, como todos los idiomas indoeuropeos, el inglés antiguo, o anglosajón, marcaba sustantivos masculinos, femeninos y neutros con sus artículos correspondientes.

Los adjetivos también se ajustaban al género y, como era un idioma altamente declinado, ese contraste cambiaba la finalización de los sustantivos y adjetivos en torno a su función dentro de la frase.

¿Cómo y cuándo, entonces, perdió el inglés el género gramatical? ¿Qué factores influyeron? ¿Fueron sociales, lingüísticos o fonológicos?

Para aclarar eso hay que ir al principio.

El origen del inglés

El inglés es descendiente de un grupo de dialectos germánicos hablados en regiones que van desde el norte de Alemania y lo que es hoy el sur de Dinamarca, la islas Frisias, hasta la costa de Países Bajos. Estos dialectos eran probablemente diferentes, pero mutuamente entendibles.

Jutos, anglos, sajones y frisones se asentaron en diferentes regiones de la principal isla británica -en la actual Inglaterra- de mediados a finales del Siglo V. Sus dialectos se fusionaron en el idioma inglés y, desde un período muy temprano esos pueblos se conocieron como ingleses.

Como sucede con la mayoría de los idiomas, el ancestro del inglés entró en contacto con otras lenguas. En primer lugar, los invasores se encontraron con pueblos que hablaban diferentes dialectos celtas, aunque estos fueron paulatinamente desplazados hacia el occidente y sur occidente de la isla, en lo que hoy es Gales y Cornualles.

Por un lado, muy pocas palabras del celta fueron prestadas por el inglés en la antigüedad, aunque algunos expertos creen que el hecho que muchos adultos celtas aprendieron inglés como segundo idioma, tuvo una influencia profunda en la estructura del inglés.

Pero igualmente, en los siglos 9 y 10 hubo una gran migración vikinga, de lengua nórdica (o escandinava), que se asentó en la región de Yorkshire, norte de Inglaterra y fue “un catalizador importante para el cambio en el inglés”, comentó a BBC Mundo Robert McColl Millar, profesor de lingüística y del idioma escocés de la Universidad de Aberdeen, Escocia.

“El nórdico tiene un parentesco cercano con el inglés, probablemente fueron en parte mutuamente comprensibles en aquella época y eso tuvo un efecto profundo”.

El inglés antiguo -como sus ancestrales dialectos germánicos- y el nórdico tenían los mismos géneros gramaticales, y también se declinaban, pero con algunas diferencias.