El Gobierno corporativo no es aspiracional es necesario para la continuidad de la empresa

Ante la pregunta que me encuentro repetidamente, “¿para qué necesito el gobierno corporativo?, me gustaría compartir esta serie de respuestas.

Alguna vez un emprendedor me comentó que al escuchar el término “gobierno corporativo” se imaginaba a Bruce Wayne (yo lo conocí como Bruno Díaz), el alter ego de Batman, teniendo una junta con 30 hombres maduros de traje y corbata en el piso 60 de una lujosa torre de oficinas.

Para sentar las bases de una empresa exitosa

Cuando una empresa se encuentra en sus primeros años, lo más probable es que los emprendedores o fundadores cubran varios roles a la vez: el de dueños, directores, empleados y hasta consejeros independientes.

Por supuesto, es importante conocer todos los roles antes de delegarlos a alguien más, pues sabemos que es fundamental poder delegar para crecer.

También sabemos que no es posible delegar funciones sin documentarlas: actividades, responsabilidades, beneficios, etc. Lo que a veces se nos escapa es que esto no va solamente para los puestos operativos, sino para los roles de dueños y accionistas.

¿Se han establecido políticas de contratación para familiares de los fundadores? ¿Qué pasa si uno de los fundadores quiere dejar de ser socio de la empresa? ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones entre los socios cuando están en desacuerdo? Poner este tipo de cosas por escrito no es otra cosa que la semilla para lo que serán el protocolo familiar, el acta constitutiva, el consejo de administración y el consejo de familia.

Para inspirar confianza entre los terceros interesados

Cuando una empresa está buscando inversión, ya sea de parte del gobierno, inversionistas privados o de una institución bancaria, la formalidad marca la diferencia. Una empresa, no importa su tamaño, que tiene reglas y procesos y no se ajusta solo a los caprichos de los fundadores, inspira confianza, pues garantiza orden, transparencia.

Y el éxito lleva al éxito, por supuesto: un préstamo exitoso llevará a otro más grande; un inversionista en el bolsillo dará tranquilidad a otros más que quieran incorporarse al negocio en el futuro; profesionistas talentosos considerarán nuestra empresa como un buen lugar para trabajar, etcétera.