Los consejeros del INE son conscientes de los niveles de violencia en el País y de la posibilidad, como ha ocurrido en las elecciones federales y locales de los últimos años, que esta se haga presente en los comicios de 2024 en los que se disputan más de 20 mil cargos de elección popular.

“En un Estado democrático, la responsabilidad de organizar las elecciones es de naturaleza compartida. Este Consejo General hace un llamado a que la violencia en sus diferentes manifestaciones no empañe este proceso electoral iniciado el 7 de septiembre”, afirma Guadalupe Taddei, la consejera presidenta del INE.

“Tenemos muy claro que la seguridad del País no está en las manos del INE, sin embargo, no pararemos de hacer estos llamados para hacer un alto en el camino a que esto no continué y que no sea lo que marque el proceso electoral”, sostiene Taddei.

Y añade que no se quiere que la violencia “se incremente en este proceso electoral, la intención es: ¡paremos el tema de la violencia!” y advierte que desde ahora “cualquier suceso violento que involucre a partidos, aspirantes u organismos electorales, forma parte de la contabilidad de incidentes por violencia del proceso”.

El INE ha hecho público que durante el proceso electoral de 2024 en cada estado habrá de funcionar una mesa de seguridad, en la que participan las áreas de seguridad estatal y federal, así como el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Y que, una vez que inicien las precampañas y campañas, a esa instancia se van a canalizar las solicitudes de custodia de aspirantes y cualquier tema de inseguridad que impacte en los procesos federales y locales.

“Tenemos que tener todos los protocolos de seguridad porque estamos frente a un inicio de campaña para la Presidencia de la República, los protocolos no los impone el Instituto sino el Estado mexicano, hay que cuidar a los candidatos“, plantea Taddei.

En versión de la presidenta del INE, “va a haber más de 280 mil candidatos llamando al voto, y la seguridad se dará, a quien lo pida, por parte de las instituciones del Gobierno y, por parte de nosotros, las solicitudes que recibamos serán llevadas a estas mesas”.

Sobre la seguridad del personal del INE y los OPLE que trabajarán en campo, como los capacitadores que preparan a funcionarios de casilla, la consejera presidenta indicó que en el camino irán viendo las complicaciones y se actuará en consecuencia.

El Consejo General del INE plantea con claridad que hay riesgos de violencia en el proceso electoral, los ha habido en el pasado, y que la institución por sí misma no puede hacerse cargo de la seguridad del proceso, sino que eso corresponde al conjunto del Estado mexicano.

En la garantía de la seguridad del proceso electoral en su conjunto y de cada uno de los candidatos, los actores que integran el Estado tienen un papel que cumplir. ¿Qué tan eficaces serán las mesas en cada uno de los estados?

La evidencia señala que quien puede garantizar la seguridad son los gobernadores de los estados en coordinación con las fuerzas federales, pero la responsabilidad recae en ellos y no la pueden delegar. ¿Cuántos gobernadores estarán a la altura del reto?