El listado...

Es una vieja costumbre que todas las malas se las carguemos a los gobernantes en turno, lo cual, dio pie para que el corrupto de Enrique Peña Nieto acuñara la frase “no hay chile que les embone”. No es de extrañar pues, que a la administración de Andrés Manuel López Obrador le esté sucediendo, y una de esas malas que se le cargan y que sus adversarios con empeño difunden, corresponde al terreno fiscal con el tema del manejo de efectivo, tanto como el que se recibe como el que se utiliza para adquisiciones y solventar compromisos crediticios, todo lo cual, viene a parar en lo que técnicamente se conoce como discrepancia fiscal, situación en la que una persona o empresa es detectada por el ojo avizor del fisco, con más salidas de dinero que sus ingresos o que simplemente, realiza gastos detectables sin poder justificar su fuente de ingresos. Ante situaciones como las señaladas, no de ahora, sino de siempre, pero en la actualidad con mayor facilidad, dadas las herramientas digitales, el recaudador reacciona, y por supuesto, que utiliza todos los medios legales a su alcance, para que el presunto evasor cumpla con el pago de impuestos, ya que, constitucionalmente, todos estamos obligados a aportar lo que nos corresponda para financiar el gasto público. Con el avance de las tecnologías digitales, podemos decir que, hoy más que nunca, el fisco está inmerso en nuestro entorno personal y tiene una y mil posibilidades para detectar nuestros movimientos patrimoniales. Dice una sentencia jurídica que ante el incumplimiento de nuestras obligaciones legales no vale la ignorancia; es decir que “el no lo sabía” no nos salva de recibir una penalidad si cometemos alguna irregularidad, y en el ámbito fiscal, incurrimos en muchos errores, algunos de ellos, de tal magnitud, que eventualmente nos pueden conducir a ser sujetos de una acción penal del siempre implacable recaudador. Así ha sido siempre; vaya, desde que el gobernante implementó los tributos, el cual, a la hora de requerir la rendición de cuentas, es más frío que un agiotista, y para ello, ha tejido un amplio entramado informativo con el sistema bancario y con las propias empresas. Y en todo ello, lo más vigilado es el manejo de efectivo, tanto, que bajo el gobierno de Felipe Calderón se le dio vida a la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, inquietud que se ha incrementado en virtud del lavado de dinero. Van algunos casos que nos pueden meter en un lío con el recaudador, al que le vale la buena fe de los implicados. 1. Recibir depósitos en efectivo que no pueden ser justificados y realizar pagos con dinero contante y sonante de operaciones que son fácilmente detectables como lo son, abonos a deudas bancarias o de tiendas departamentales, colegiaturas escolares, servicios públicos como la energía eléctrica, entre otros. 2. Recibir depósitos en nuestras tarjetas de débito o cualquier otro instrumento bancario, por cuenta de terceros, sucede que muchas veces algún familiar o amistad cercana no tiene manera de recibir un envío de dinero y se nos pide la intermediación sin pensar que, en un momento dado, el favor otorgado se nos puede considerar como un ingreso sujeto a impuestos. 3. Adquirir bienes por cuenta de terceros, mediante alguna de nuestras tarjetas de crédito o de tiendas departamentales lo que nos obliga a realizar pagos mensuales, que pueden alterar el equilibrio entre nuestros ingresos y egresos, desbalance que no podríamos justificarle al colector. 4. Utilizar nuestra cuenta de débito para concentrar un fondo familiar para solventar eventualidades que afecten a alguno de los miembros del núcleo familiar, especialmente, si los depósitos se realizan en efectivo. El listado es largo y para evitar líos con la recordada Lolita, más nos vale ser muy transparente en el manejo de nuestros recursos, práctica, que por cierto, no se les da a los gobernantes ¡Buenos días!