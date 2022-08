Nos mantienen vivos pero no nos dejan vivir. Nos dan suficientes carbohidratos para hacer girar los engranajes de nuestro cuerpo, pero nos mantienen demasiado ocupados, pobres, propagandizados, confundidos y locos para beber de las aguas de la vida, para experimentar realmente la belleza de este mundo, o para dejar que la potencialidad crepitante de la vida terrestre avanzada florezca en nosotros.

Este texto me sacudió, como espero lo haga contigo. ¡Por fin un atisbo de sentido vital y no solo de sobrevivencia! Reducido a la casi inmovilidad por mis condiciones físicas temblorosas y titubeantes, y un entorno social asfixiante:

Hace unos 60 años leí El matadero, del argentino Esteban Echeverría, publicado en 1871, “el primer cuento que combina el lenguaje y las ideas del romanticismo europeo con un contenido que refleja la sociedad latinoamericana.

“Esta obra pertenece al naturalismo pues tiene un lenguaje obsceno y vulgar y busca revelar la realidad muy en carne propia que se vivía ante la dictadura del gobierno de Rosas. La obra muestra que no existe una religión como tal, sino que ésta se mueve en torno al poder y lo material, se escribe con el lenguaje usual de la época y la población y el autor busca dar explicación a los hechos basado en la razón y no por el azar y las casualidades”.

Atrapped In The Slaughterhouse, by Caitlin Johnstone, http://www.informationclearinghouse.info/57153.htm

August 02, 2022: Information Clearing House - La civilización occidental es una historia de estómagos llenos y corazones hambrientos. De un festín de información y una hambruna de verdad. De cintas transportadoras que producen alimentos procesados, medios que imponen la conformidad y cultura al servicio del poder. Suficiente comida para mantenerse con vida, pero no suficiente sustento para vivir.

El imperio moderno nos gobierna llenando nuestros mercados con pan de caja y nuestras escuelas y medios de comunicación con mentiras. Llena nuestros estómagos pero mata de hambre a nuestras almas. Produce montañas de vertederos inútiles sin generar nunca nada de valor real. Hace más pero proporciona menos.

Mejoran la producción de alimentos y la medicina lo suficiente como para alargar nuestra esperanza de vida, solo para que ellos tengan más vida para drenarnos. Nos permiten poblar la tierra con más humanos sólo para drenarnos de nuestra humanidad.

No somos personas para ellos. Somos pilas. Somos combustible.

Esto no es una civilización. Es un matadero. Una actuación de plástico falsa organizada para canalizar la vida humana hacia los engranajes de una máquina insaciable. Una cultura plástica falsa diseñada para mantenernos en la cinta transportadora para que nuestra fuerza vital pueda convertirse en combustible para un imperio sin alma. Una sociedad de plástico falso construida para mantenernos marchando hacia el procesador de alimentos.

Hay muchísimos más de nosotros que de ellos. Podríamos aplastarlos como a un insecto en el momento en que lo decidiéramos. Pero el lavado de cerebro es muy, muy efectivo, y la alucinación de la Matrix parece muy, muy real. Nuestro coma inducido por la propaganda nos mantiene alimentando la máquina.

No será hasta que despertemos del coma, que realmente comenzará nuestra aventura en este planeta. Hasta que no podamos desconectar nuestras mentes de los mecanismos de control del imperio que desvían la vida, no podemos comenzar a vivir realmente.

O nos despertamos unos a otros, o nos quedamos atrapados en el matadero.

Otro libro clásico sobre el tema:

El hombre en busca de sentido

