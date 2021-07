El molino de la vida

Todos deseamos vivir momentos de paz y tranquilidad. Es cierto que hay personas que persiguen las aventuras porque la adrenalina los hace experimentar la savia de la vida, pero aun estas personas buscan etapas de calma y rélax después de superar las pruebas.

Sí, se necesitan momentos de pausa y reposo para descansar, reflexionar y rehacerse. Sin embargo, no hay que abusar del gozo de estos periodos pacíficos, porque como afirmó una sentencia latina, “la larga paz afemina las costumbres”; es decir, una vida demasiado suave, muelle y delicada debilita la fortaleza de la voluntad.

Para comprender mejor esta frase, imaginémonos que un hábil deportista no entrena a conciencia ni cuida su alimentación para su próxima competencia, ¿llegará preparado a su contienda? Resulta evidente que no. Extendamos la comparación a un virtuoso pianista que no practica diario ni se ejercita adecuadamente en orden a su siguiente concierto, ¿tendrá éxito?, ¿logrará arrancar los aplausos del público?, ¿le pedirán, satisfechos y conmovidos, un encore?

Por eso no debemos renegar de los momentos difíciles y azarosos de nuestra vida, ya que tienen su razón de ser. Si todo fuera dicha, felicidad y comodidad no tendríamos la condición necesaria para sobrellevar los avatares de la dificultad y adversidad.

El poeta Vicente Huidobro señaló que el tiempo de vida es un molino que nos exprime para extraer lo mejor de nosotros: “Molino que mueles las horas, pronto será la primavera y tendrás tus alas cubiertas de flores”.

De manera más gráfica, plástica y elocuente lo explicó el aforista Fabrizio Caramagna: “El vino proviene de la prensa, el café de la máquina, el aceite del molino, el perfume con flores prensadas: cuando la vida nos aplasta, sale la mejor parte de nosotros”.

¿Extrae el molino lo mejor de mí?