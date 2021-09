Lo único bueno en todo este panorama es que, 'los problemas que hemos creado son los problemas que podemos resolver. La humanidad ha demostrado que tiene la capacidad de hacer grandes cosas si colabora'.

El pasado 21 de septiembre, António Guterres, Secretario General de la ONU, dio inicio a la 76va Asamblea General con uno de los discursos más claros y contundentes dados por él al frente de la organización. Su enérgico llamado, que etiquetó como una voz de alarma, se centró en los efectos que se desprenden de la degradación humana que corroe las entrañas de todas las sociedades, y que encarnan en tres tipos de emergencia planetaria: la pandemia del Covid-19, la climática y la moral.

Dado que las palabras de Guterres son en sí mismas una cátedra de ética aplicada, trataré de recuperar las que considero, como él dice, podrían ayudarnos a despertar de un letargo que mantiene pendiendo de un hilo la vialidad mediata y futura de nuestra existencia. Me explico.

El llamado a los líderes del mundo arrancó del siguiente modo: “Estoy aquí para dar la voz de alarma. El mundo debe despertar. Estamos al borde del abismo, y vamos en la dirección equivocada. Nunca nuestro mundo ha estado más amenazado, más dividido. Nos encontramos ante la cadena de crisis más importante de nuestras vidas”.

La concatenación de hechos, que Guterres llama “cadena de crisis”, es claramente identificable: la pandemia global ha acentuado y dejado al descubierto un sinnúmero de desigualdades entre los países ricos y los pobres, generando tensión, desinformación, desconfianza y más polarización, haciendo que los derechos humanos, más que una realidad, se conviertan en el sueño recurrente de los discursos de apertura de las cumbres mundiales y asambleas generales de la ONU.

Con relación a la emergencia derivada de la pandemia, Guterres señaló lo siguiente:

“Quizás haya una imagen que ilustre la situación actual mejor que ninguna otra. Hemos visto las vacunas del Covid-19 tiradas en la basura sin utilizar. Las vacunas se desarrollaron en un tiempo récord. Fue una victoria de la ciencia y del genio de la humanidad. Sin embargo, este triunfo, por otro lado, se ve atacado por la tragedia de la falta de voluntad política, por el egoísmo y la desconfianza. Hay demasiadas vacunas en algunos países y en otros las estanterías están vacías. La mayoría del mundo más rico está vacunado, [mientras que] un 90 por ciento o más de los africanos todavía están esperando la primera dosis. Esto es una condena moral del mundo. Hemos pasado el test de la ciencia, pero hemos fracasado en ética”.

En nada de esto se equivoca Guterres. Este verano fui testigo de cómo supermercados, aeropuertos, centros comerciales, parques recreativos, tiendas de conveniencia, hospitales públicos y privados y, por supuesto, farmacias estadounidenses ponían a disposición de cualquiera la vacuna de su preferencia. Y no solo eso, en algunos casos, las y los enfermeros rogaban al transeúnte para que accediera a ponerse la vacuna. La ignorancia, incredulidad, apatía, la estupidez y la influencia de la ideología, se onjuntaron para que cientos de miles de dosis se fueran a la basura porque una buena parte de la ciudadanía estadounidense se resistió a ser vacunada, mientras la gente en muchos países del tercer mundo caía como mosca en las calles por no tener acceso a la vacuna.

De la segunda emergencia planetaria, Guterres habló en los siguientes términos:

“Las alarmas para el cambio climático también están sonando. [...] Vemos las advertencias en todos los continentes y regiones: temperaturas abrasadoras, pérdida de biodiversidad, el aire y el agua contaminados, los espacios naturales también. [...] Necesitamos un recorte del 45 por ciento de las emisiones de aquí al 2030. Sin embargo, un informe de la ONU dice que subirán un 16 por ciento las emisiones de aquí al 2030”.

Los científicos de todo el mundo han sido claros al respecto. Si la temperatura sube dos grados más, la viabilidad del planeta quedará irremediablemente comprometida. Esto lo saben los dirigentes del mundo, quienes coludidos con los que mueven el pandero de la economía siguen haciéndose de la vista gorda, confiados en que el planeta reventará justo en el momento que ellos ya no estén en él para sufrir sus efectos.

La tercera emergencia, la ética, a decir de los términos en que se plantea, es el pernicioso origen de las anteriores:

“Hay otra enfermedad que se está difundiendo en nuestro mundo: la desconfianza. La gente ve que las promesas de progreso no se cumplen, y sin embargo sufren las realidades de sus vidas diarias dificilísimas. Sus derechos fundamentales, sus libertades las ven recortadas, cuando ven corrupción a pequeña y gran escala a su alrededor. Cuando ven que los billonarios van al espacio, y muchos millones de personas se van todos los días con hambre a la cama; cuando los padres ven que el futuro de sus hijos se ve peor que el presente; cuando los jóvenes no ven el futuro. Las personas a las que estamos sirviendo, representando, pueden perder la esperanza y la fe no solamente en sus gobiernos y sus instituciones, sino en los valores que alientan el trabajo de Naciones Unidas: la paz, los derechos humanos, la dignidad para todos, la igualdad, la justicia, la solidaridad. Como nunca antes, ahora estos valores clave están siendo puestos en tela de juicio, estamos perdiendo la confianza. [...] Ha llegado el momento de actuar, de reconstruir la confianza, la esperanza. [...] Estamos demasiado centrados en el corto plazo. Tenemos que fortalecer la gobernanza mundial, centrarnos en el futuro, renovar el contrato social, tenemos que garantizar que Naciones Unidas está a la altura de la nueva era”.

Un discurso así, y más de por quien viene, sienta como patada de mula a los líderes que estaban presentes en la Asamblea, porque, como Guterres les dijo, ante dichos desafíos, en lugar de mostrar algo de humildad, “vemos arrogancia”, en lugar de solidaridad vemos egoísmo, burda egolatría que nos encamina “hacia la destrucción”.

Lo único bueno en todo este panorama es que, “los problemas que hemos creado son los problemas que podemos resolver. La humanidad ha demostrado que tiene la capacidad de hacer grandes cosas si colabora”.

Y por no dejar, van unas cuantas preguntas al margen: Ahora que está fresca la emoción del encuentro entre los asistentes al encuentro de la CELAC, ¿no habrá manera que entre estos organicen una estrategia humanitaria de emergencia para apoyar a las y los ciudadanos haitianos que están detenidos en la frontera con los Estados Unidos? Tras las exigencias (razonables, por cierto) a los Estados Unidos con relación a Cuba, ¿previeron los escenarios de su reacción? ¿Cómo pueden exigirle a los Estados Unidos lo que no son capaces de dar? ¿Con qué autoridad moral piden un trato humanitario para los cubanos, cuando se han vuelto ciegos y sordos al clamor de los haitianos?