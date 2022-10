El no mentir

osunahi@hotmail.com

En el juego inaugural de béisbol en el estadio Teodoro Mariscal, el público asistente externó su inconformidad en contra de Luis Guillermo Benítez Torres, en ese momento, Alcalde del puerto, dedicándole sonora rechifla generalizada en dos tiempos, que cimbró los muros del recinto beisbolero.

El Gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, dio cuenta de la irritación del público y esto le sirvió de base para iniciar una campaña verbal de repudio hacia el edil mazatleco, alentando entre la ciudadanía, la posibilidad de desaforarlo por la cuestionada compra de lámparas fuera de todo procedimiento legal y por las graves observaciones que presenta la cuenta pública del 2020.

A partir del suceso del 16 de octubre, las críticas sin pudor de Rocha Moya hacia la gestión de Benítez Torres arreciaron, y a la vez, la Auditoría Superior del Estado redobló el paso para integrar el expediente y presentarlo ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de que se vinculara a proceso al Alcalde mazatleco, para con base en ello, dar cuenta al Congreso local, para que este a su vez, iniciara el proceso de desafuero del indiciado con el propósito de defenestrarlo.

En esas estaban, cuando de pronto, aparece un cambio de actitud de Rocha Moya hacia Benítez Torres; este declina continuar al frente de la administración municipal mazatleca y el Ejecutivo estatal, nos anuncia que el repudiado se integraría a su gabinete ocupando la titularidad de la Secretaría de Turismo Estatal, con el ánimo de no violentar la gobernabilidad del puerto, un argumento engaña bobos.

Sin duda alguna, “El Químico” Benítez Torres fue el indiscutible ganador de este zipizape político, dejando en ominoso ridículo al Gobernador Rocha Moya, y muy probablemente, la Fiscalía Estatal no encontrará elementos suficientes para sentar en el banquillo de los acusados a Benítez Torres y chance que, en una de ésas, obligue al Gobernador a externarle una disculpa pública.

Por lo referido, los postulados de Morena y del propio Presidente de la República, de no robar, no mentir y no traicionar, son ondeados hechos girones en manos del Gobernador ¡Ah! Pero no son iguales a sus antecesores y vuelven a probar que la frase que se le endilga a Don Benito Juárez, continúa vigente: “para los amigos justicia y gracia, para los enemigos, la ley.” Desvergonzados.

El Presidente de la República no se cansa de repetir que, bajo su gobierno, la impunidad ha caído y también dice ser un seguidor de los principios de don Francisco Ignacio Madero González, el llamado Apóstol de la democracia. En ambos casos miente, ya que la impunidad continúa vigente y su actuar nada tiene de parecido con las sólidas convicciones y el quehacer congruente del mártir coahuilense.

Por cierto, hoy se recuerda el nacimiento de don Pancho Madero, ocurrido el viernes 30 de octubre de 1873, en Parras de la Fuente, Coahuila, tierra natal del popular cantante Cornelio Reyna, creador del éxito Me caí de la nube en que andaba, título que le asienta como anillo al dedo al ahora Secretario de Turismo estatal.

A ciencia cierta no se sabe quién le ordenó a Rocha Moya tenderle un puente de plata a Benítez Torres; de lo que sí estamos seguros, es que el Gobernador comprometió ante el pueblo mazatleco su credibilidad, y su imagen, quedará por los suelos si la Fiscalía General de Sinaloa determina que la Auditoría Superior del Estado no aportó las pruebas suficientes para vincular a proceso al ahora ex Alcalde mazatleco y funcionarios que lo acompañaron en sus tropelías.

El no mentir, no robar y no traicionar, principios fundamentales de la 4T fueron violentados impunemente por el Gobernador Rocha Moya y su equipo cercano de colaboradores, con lo que demuestran que, como tapaderas de irregularidades y abusos en perjuicio de la hacienda pública, son igual o peor que sus antecesores. ¡Buenos días!