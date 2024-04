https://psicologiaymente.com/biografias/jack-kerouac

A pesar del huracán emocional, espoleado por el sexo, la bebida y los estupefacientes, Kerouac tuvo tiempo de dejar para la posteridad una colosal herencia literaria. Escribió su obra más conocida, On the Road (En el camino), en solo tres semanas y, según él mismo contó, con un solo rollo de papel pegado en la máquina de escribir, para no perder tiempo reponiendo las hojas. Muchos consideran On the Road el punto de partida de la Generación Beat, con el permiso de Howl (Aullido), de Ginsberg.

Y es que el libro muestra con claridad la técnica usada por Kerouac para dotar de dinamismo y realidad a sus relatos, lo que denominó “prosa espontánea”, una forma literaria que bebe no sólo de las vanguardias, sino también de la cadencia de la música jazz.