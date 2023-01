La UNAM, la máxima casa de Estudios en México, no convence con sus argumentaciones respecto a su falta de actuación sobre la ministra plagiaria. ¿Tiene, o no, facultades legales la Institución para retirar el título de Licenciada a la ex estudiante tramposa? Si el Rector firma los títulos que reconocen el grado, ¿por qué no podría retirarlos?

