Todos saben que Estrada Ferreiro es incorregible. Lo saben Morena, el PAS, y ahora está al tanto López Obrador, o quien le aviente una cuerda para sacarlo del charco político en el que se ahoga el Edil culiacanense sin hacer algún esfuerzo para nadar a la orilla. Al darle una mano para sacarlo del pozo de intransigencia en que cayó, al menos el Partido Sinaloense agradece que JEF no lo haya traicionado, hasta ahora, como sí lo hicieron los presidentes municipales de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez; de Cosalá, Carla Corrales; y de Rosario, Claudia Valdez.

Pero tal como la denominación lo indica, se trata de un juicio político. Al margen de otros delitos cometidos, con la sola desobediencia a lo que el Legislativo mandata la asamblea puede analizar en comisiones las repercusiones de tal desacato (el daño que causado al enorme segmento amparado por la ley que el Alcalde desobedece) y actuar en consecuencia. Y si nada sucede al final de cuentas, de cualquier manera el tribunal social dictará el veredicto inapelable contra un Alcalde que no supo, no pudo o no quiso gobernar, pero, ¡ah!, resultó todo un experto en mantener a Culiacán con permanente ausencia de autoridad.

Reverso

Carmen Aída Guerra

Periodista, mujer y sinaloense excepcional, Carmen Aída Guerra Miguel acudirá hoy a recibir el reconocimiento como ciudadana ejemplar que le otorga el área de equidad de género del gobierno de Culiacán. Renuente a tener encima los reflectores pues considera que el reportero no es la noticia, aclara a tiempo que “nunca he trabajado en ese sentido. Jamás he tenido necesidad de decir: oigan trátenme igual que a un varón. No, soy periodista, nunca encontré puertas cerradas por ser mujer. No soy feminista. Es más, no simpatizo ni con el feminismo aunque reconozco los avances en política, no sé si en el ámbito familiar, social, cultural etc. alguna mujer no haya destacado por ser mujer. En fin, voy a ir con toda esa carga emocional”.