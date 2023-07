Nos aterra pensar en la muerte, siendo que deberíamos acostumbrarnos a ella. Lo que llamamos vida no es, en verdad, más que una continua carrera hacia la muerte...

Nos aterra pensar en la muerte, siendo que deberíamos acostumbrarnos a ella. Lo que llamamos vida no es, en verdad, más que una continua carrera hacia la muerte, como expresó Agustín de Hipona, en su obra La ciudad de Dios:

“Desde el instante en que comenzamos a existir en este cuerpo mortal, nunca dejamos de tender hacia la muerte. Ésta es la obra de la mutabilidad durante todo el tiempo de la vida (si es que vida debe llamarse): el tender hacia la muerte”.

Cada día e instante que vivimos, es un paso más que damos hacia nuestra tumba, añadió: “No existe nadie que no esté más cercano a la muerte después de un año que antes de él, y mañana más que hoy, y hoy más que ayer, y poco después, más que ahora, y ahora, poco más que antes. Porque el tiempo vivido es un pellizco dado a la vida, y diariamente disminuye lo que resta”.

Incluso, agregó, nuestra certeza más grande no debe ser la vida, sino la muerte: “Esperas dinero: no es seguro que llegue. Esperas una esposa: es incierto si la conseguirás, y cómo será la que aceptes. Esperas hijos: no sabemos si nacerán; ya han nacido: no sabes si vivirán; ya están viviendo: no sabes si crecerán para el bien o para el mal. Adonde quiera que te vuelvas, todo es incierto: sólo la muerte es cierta”.

Reiteró: “Eres pobre: no sabes si llegarás a ser rico; eres ignorante: no es seguro que puedas instruirte; estás enfermo: no hay seguridad de que recuperes la salud. Has nacido: con toda seguridad que morirás; pero en esta misma seguridad de la muerte, lo que no es seguro es el día de la muerte”.

¿Cómo vivo mi pellizco de vida?