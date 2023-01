Tenemos que analizar a conciencia la participación del sector periodismo en los acontecimientos del segundo “jueves negro” porque la inmersión directa en el conflicto fue distinta a la de hace casi 40 meses. En aquella ocasión la gente estuvo en medio del fuego recíproco entre gobierno y hampones porque ocurrió en horario de mayor movilidad urbana y, con algunas excepciones, los medios y reporteros evitaron penetrar el área de la conflagración. Ahora fue al revés: la ciudadanía estuvo resguardada en sus casas y los comunicadores se metieron en el campo de batalla.

Habituada a que el crimen organizado imponga las reglas en sus juegos de poder, la sociedad sinaloense no está preparada para vivir y mucho menos procesar los sucesos cuando la pax narca se rompe y lo altera todo. Y como parte de esa generalidad que normaliza la actividad de los cárteles de las drogas en tanto la beneficien y no la perjudiquen, los periodistas y medios de comunicación tampoco sabemos reaccionar adecuadamente en cuanto a cobertura noticiosa y protocolos de protección en situaciones de alto riesgo como lo fue la repetición del “Culiacanazo”, el reciente 5 de enero.

Los reporteros atendieron el llamado de la vocación a dar la noticia, sin mayor protección que aquella que les llegara providencialmente. Los medios vimos un filón de audiencias desesperadas por saber qué estaba ocurriendo y dejamos que los periodistas cruzaran las zonas de guerra sin el llamado a esperar las condiciones donde la ráfaga y la confusión permitieran algunas garantías para la tarea informativa. Somos constructores de refugios y defensas para los sinaloenses, pero no edificamos las fortificaciones y amparos para nosotros mismos.

De hecho, en la etapa inmediata al inicio del operativo que se realizó en la comunidad de Jesús María para detener a Ovidio Guzmán López, cabecilla de una de las facciones del Cártel de Sinaloa, los noticieros de radio y las plataformas digitales de los demás medios realizaron una excelente labor para convencer a la población que permaneciera en sus casas. Ello aportó, sin duda, a que las víctimas inocentes fueran menos a las que lamentablemente alcanzó el choque brutal entre la fuerza pública y el brazo armado del capo aprehendido.

Después fue evidente que los reporteros andaban en las calles y se convertían en objetivo de maleantes que los despojaron de vehículos, cámaras, teléfonos celulares y demás equipo de trabajo. El mismo jueves la organización internacional Artículo 19, que defiende la libertad de expresión, reportó cuatro robos de automóviles de prensa, uno de los cuales se confirmó fue quemado, cinco robos de equipo de trabajo, entre ellos dos computadoras, dos celulares y unos audífonos, además de varias amenazas con armas de fuego.

Después de mucha capacitación sobre cómo debe proceder el periodismo en situaciones de alto riesgo, inclusive de protocolos de seguridad definidos en empresas del ramo, pareciera increíble fundamentar en la imprevisión la temeraria actitud de la prensa durante los eventos violentos del primer jueves de 2023. Inadmisible exponerse a la furia instintiva de sicarios y “punteros” que al verse huérfanos de líder podían proceder como la ira se los dictara, así como de gobernantes que imposibilitados a proteger a los sinaloenses en general no ofrecían garantía para salvaguardar la integridad de reporteros y medios.

Se repitió el desdén a la regla más elemental de protección a periodistas que establece que los mandos editoriales deben ser la primera y vital barrera de contención de riesgos para las redacciones, pues lograr una noticia, así sea la mejor, no amerita la amenaza o agresión a quienes salen a buscarla. No obstante la justificación de la valentía que asume todo tipo de consecuencias, sacrificar la vida en nombre de ese heroísmo periodístico no vale la pena.

No lo vale por la herencia de abatimiento y desamparo que se les deja a los hijos, las viudas, los padres y hermanos de la víctima; porque la secuencia infinita de periodistas asesinados impide creer que el gobierno está preocupado u ocupado en dar condiciones para el trabajo seguro de la prensa; porque ni siquiera existe en las empresas periodísticas la oferta de resguardo solidario para el reportero o la familia de éste en caso de que ocurra el sacrificio donde se pierde la vida en cumplimiento del deber. Y fundamentalmente porque los sectores sinaloenses en situación de vulnerabilidad necesitan vivos a los periodistas; muertos ya no les sirven.

Se trata de una lección a aprender, porque es la realidad la que nos instruye sobre aquello que no supimos en las escuelas. Las tecnologías aplicadas a la comunicación de masas son un apoyo descomunal para que el periodismo eluda algunos de los peligros inherentes. Las mismas redes sociales con los debidos mecanismos de verificación contribuyen a que la noticia se estructure fuera de los campos de guerra y, además, el periodismo de investigación permite abordar a posteriori los hechos con mayor rigor en la indagación en vez de pelear primicias que no lo son puesto que se anticipan en Internet con todo y sus distorsiones e improvisaciones.