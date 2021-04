El permanente cambio

Lo que nos debe preocupar no es tanto el cambio, sino cómo, desde dónde y hacia qué dirección cambiamos.

La pandemia trajo un precipitado cambio de época: nos enfrentaremos a una nueva realidad y no solamente a una nueva normalidad. No estamos inmersos en una época de cambio, sino que nos enfrentamos a un cambio de época. Sin embargo, no debemos asustarnos ni alterarnos; si hay algo permanente en nuestra vida es el cambio.

En efecto, es un elemento que permanece siempre en nuestra vida, nos acompaña a cada instante y nos recuerda que el tiempo pasa y no retorna. Vivir es mudar, cambiar y transitar de manera constante e ininterrumpida.

Bertolt Brecht indicó: “No acepten lo habitual como una cosa natural, pues en tiempos de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada nada debe ser natural, nada debe ser imposible de cambiar”.

Lo que nos debe preocupar no es tanto el cambio, sino cómo, desde dónde y hacia qué dirección cambiamos. En la abadía de Westminster hay una tumba de un obispo anglicano con la siguiente inscripción:

“Cuando era joven y libre, y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Según fui haciéndome mayor pensé que no había modo de cambiar el mundo, así que me propuse un objetivo más modesto e intenté cambiar solo mi país. Pero con el tiempo me pareció también imposible. Cuando llegué a la vejez, me conformé con intentar cambiar a mi familia, a los más cercanos a mí. Pero tampoco conseguí casi nada. Ahora, en mi lecho de muerte, de repente he comprendido una cosa: Si hubiera empezado por intentar cambiarme a mí mismo, tal vez mi familia habría seguido mi ejemplo y habría cambiado, y con su inspiración y aliento quizá habría sido capaz de cambiar mi país y -quien sabe- tal vez incluso hubiera podido cambiar el mundo”.

¿Inicio el cambio?