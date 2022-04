El plan de gobierno de Rocha Moya

(Rocha Moya) no es un doctrinario o teórico de la Ciencia de Bonnin, Fayol o Guerrero, es más bien un administrador hecho en el fuego, que entiende la realidad cuando las partidas no alcanzan y los presupuesto se atoran, o cuando los funcionarios se vuelven adictos a salir en la prensa y olvidan la esencia de la responsabilidad pública en la prudencia, la eficacia y la eficiencia. No tengo duda que él sabe más de administración pública que la mayoría de sus secretarios.

Si alguien sabe de administración pública estatal es el doctor Rubén Rocha Moya, ha trabajado en ella por muchos años, le ha tocado estar en múltiples trincheras como funcionario público, como asesor y jefe de asesores. Conoce a la perfección las estructuras del Gobierno y sus organigramas, los reales y de facto. Sabe de planeación, programación, presupuestación y evaluación. No es un doctrinario o teórico de la Ciencia de Bonnin, Fayol o Guerrero, es más bien un administrador hecho en el fuego, que entiende la realidad cuando las partidas no alcanzan y los presupuesto se atoran, o cuando los funcionarios se vuelven adictos a salir en la prensa y olvidan la esencia de la responsabilidad pública en la prudencia, la eficacia y la eficiencia. No tengo duda que él sabe más de administración pública que la mayoría de sus secretarios. El Plan no es una ocurrencia, es una obligación constitucional y legal, una carta de compromisos concretos del Gobierno para los ciudadanos. Comienza la 4T en Sinaloa con un documento de tres ejes que engloban en ellos las responsabilidades específicas de las secretarías. A) Bienestar Social y Sostenible, B) Desarrollo Económico y C) Gobierno Democrático promotor de paz, seguridad, ética y eficacia. Imposible escribir del PED a detalle en una columna, sería en todo caso labor para un ensayo formal en la Revista especializada Politeia, la del pensamiento político. Más por espacio que por falta de interés -pues a este columnista los temas de administración pública le gustan mucho-, me permitiré hablar de dos áreas importantísimas para la mayoría de los ciudadanos. Me refiero a Bienestar Social y Seguridad Pública. Un buen plan parte de un diagnóstico claro, y en Sinaloa 25 de cada 100 sinaloenses padecen algún tipo de pobreza, aproximadamente 756 mil 735 ciudadanos tienen algún tipo de necesidad -alimentaria, de acceso a la salud, educación, vivienda, etc-. Y 72 mil 646 lo carecen todo, viven en pobreza extrema, en carencias tales que pueden o no, dar sus tres comidas al día. La apuesta de este gobierno es reducir en 1 por ciento las carencias de las y los sinaloenses en necesidad, y .2 por ciento la pobreza extrema. ¿Números marginales para un gobierno progresista? Yo no lo vería así, más bien son números reales, entendiendo que la realidad nacional nos expone que, en México, los números de la pobreza en lugar de ceder se incrementan según el Coneval. La Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa tiene una titular calificada que prefirió moderarse en las expectativas sexenales que soñar con lo inalcanzable. Ahí el enfoque de las políticas estará en personas con discapacidad, jornaleros agrícolas, desplazados por violencia, pueblos indígenas. En Seguridad, prevalece atinadamente el enfoque preventivo y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia. Anuncian aumentos en el número de elementos, la dignificación de la carrera policial, el aumento al sueldo, las prestaciones y los seguros de vida de los policías en activo. La creación de la Universidad del Policía y la implementación del servicio profesional de carrera. Así como la mejora en las condiciones de infraestructura y tecnologías para la seguridad. Pero lo más importante es el compromiso de mantener los logros alcanzados en la construcción de paz social. Pasar del lugar 16 al 14 en el Índice de Paz en México. Lo que implicará la reducción de los delitos, la persecución de los mismos y la impartición de justicia en perspectiva de la víctima y la lucha contra la impunidad. En cada rubro, desde lo económico hasta la transparencia, pasando por agricultura, juventud, pesca, ciencia y deporte, una cosa le debe quedar claro a los miembros del Gabinete; el Plan puede ser bueno, pero no se cumple solo. El Gobernador los nombra y el Gobernador los quita. La palabra del titular del Ejecutivo está en juego. Luego le seguimos...