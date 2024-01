@isaacarangureconacentoenlae

El trabajo en equipo y la participación de múltiples actores suelen ser necesarios para abordar los desafíos globales de manera efectiva. Cada persona puede desempeñar un papel importante, y tener un impacto significativo a su alrededor, pero para tener este efecto masivo, es necesario primero que tenga un efecto multiplicador y eso sólo se logra a través del colectivo.

En las últimas semanas, con todo lo que ocurre en el panorama nacional e internacional, mucho me han y me he cuestionado sobre qué diferencia podemos hacer nosotros a todo esto que ocurre a nuestro alrededor, la respuesta no podría ser más paradójica.

Mientras personajes como Mandela, Dr. King, Malcolm X, Wangari Maathai, Elvia Carrillo Puerto o Greta Thunberg nos corroboran que el individuo tiene el potencial de influir en el mundo de diferentes maneras y dejar un legado que mueva inclusive naciones enteras, lo cierto es que los cambios sustanciales a gran escala suelen requerir la colaboración y el esfuerzo colectivo de muchas personas.

¿Vale la pena escribir y discutir ciertas ideas?

La respuesta es Sí, y no porque en lo individual representen una diferencia significativa para nuestra comunidad, sino porque estas ideas pueden transformarse en ecos que alcancen voluntades y acciones que sumadas entonces sí puedan hacer una diferencia significativa para nuestra comunidad. A veces, las letras se tratan no sólo de llevar ideas sino también esperanza, la esperanza de que existe alguien en quien podemos apoyarnos y hacer equipo para conseguir algo que no sólo quiero yo, y que no sólo quiero para mí.

Wangari Muta Maathai fue una activista keniana que en 1977 fundó el Movimiento Cinturón Verde, un movimiento que nació para reforestar su aldea y las aledañas en Kenia a favor del agua, y que registró más de 40 millones de árboles plantados en África, y más de 3 mil viveros atendidos por unas 35 mil mujeres. Wangari es el ícono, pero el resultado es de las 35 mil mujeres.

Las ideas por sí solas no cambian el mundo, las personas por sí solas no cambian el mundo, pero la chispa que arde en el lugar propicio puede cambiar el mundo como lo conocemos.

Mazatlán no es el mundo, tu ciudad o tu colonia no es el mundo, pero hoy más que nunca, este mundo necesita de chispas que intenten transformarlo para bien, el tuyo y el de todos.

Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto.

