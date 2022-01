El Principio de Peter y el Gobierno

Según la prensa nacional son muchos los funcionarios públicos que han sido ‘ascendidos’ por el Presidente López Obrador, extrayéndolos de sus ayudantes en la campaña electoral y designándolos para puestos de nivel importante en el Gobierno federal, sin experiencia y sin la capacidad suficiente o asignándolos a tareas sin relación con su instrucción académica... La política que se sigue es ‘90 por ciento de fidelidad y 10 por ciento de capacidad’, con lo cual el País queda condenado a un sexenio de incompetencia, lo que todavía se agrava con los constantes cambios que se realizan moviendo a funcionarios de uno a otro empleo.

Según la prensa nacional son muchos los funcionarios públicos que han sido “ascendidos” por el Presidente López Obrador, extrayéndolos de sus ayudantes en la campaña electoral y designándolos para puestos de nivel importante en el Gobierno federal, sin experiencia y sin la capacidad suficiente o asignándolos a tareas sin relación con su instrucción académica.

La política que se sigue es “90 por ciento de fidelidad y 10 por ciento de capacidad”, con lo cual el País queda condenado a un sexenio de incompetencia, lo que todavía se agrava con los constantes cambios que se realizan moviendo a funcionarios de uno a otro empleo.

Sin embargo, la situación está clara; se requiere poca competencia si todo lo que hay que hacer es estar al tanto de lo que dice, hace y quiere el jefe superior, cerrar los ojos o hacer el trabajo lo mejor que se pueda sin contrariar al Presidente.

Todo esto nos ha llevado a ser un claro ejemplo en la aplicación del llamado “Principio de Peter” enunciado en su obra por el doctor Laurence J. Peter y Raymond Hull, quienes sostienen que: “En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia”, en tal forma que un empleado en el puesto A si lo está haciendo bien, procurará siempre ascender o lo ascienden al siguiente nivel con mejores prestaciones y si lo hace bien en el nuevo puesto buscará ascender uno más arriba, hasta que llega a un puesto en el que ya no hace bien su tarea y ahí se queda, llegó ya a su nivel de incompetencia.

En el caso del Gobierno federal, tantos nombramientos de “ayudantes” o de personas sin experiencia agrava más el problema, pues desde que llega el funcionario sin experiencia y a veces sin conocimiento suficiente, la incompetencia se alcanza desde el inicio; tal vez estas personas fueron “competentes” como ayudantes del candidato o del mismo Presidente, pero inician sus labores con incompetencia total. Es lo que Peter denomina “la introducción paterna”, eliminando con esto la Ley de Servicio Civil de Carrera.

El propio Presidente López Obrador parece haber llegado ya a su nivel de incompetencia; pues aunque en el gobierno de la Ciudad de México aparentemente no lo hizo mal y tampoco lo hizo mal como candidato, ahora que ya llegó a la Presidencia, conviene analizar su actuación bajo los considerandos del Principio de Peter:

1. Aquel que llega a su nivel de incompetencia empieza a buscar otras labores en las que se pudiera sentir competente, o bien, regresar a las labores en las que le fue bien, por eso AMLO no ha dejado de hacer campaña y de sentirse “agasajado” por el pueblo, al cual recompensa con subsidios indiscriminadamente para aumentar todavía más su imagen popular. No es que la idea de ayudar a los pobres sea mala, al contrario, pero se optó por la fórmula fácil de repartir dinero en lugar de crear empleos y mejorar y aumentar los servicios públicos, lo cual requiere de políticas públicas, programas de trabajo, coordinación de factores físicos y de personal, etc., lo cual es mucho más complicado, lo que está fuera de la competencia del Presidente.

2. El incompetente, al percatarse que algo está mal o no está funcionando, de inmediato culpa a otros o a circunstancias externas del fracaso de su trabajo. Para López Obrador ha sido fácil encontrar culpables tanto en el presente como en el pasado: Ha identificado principalmente al “liberalismo” como el origen de todos los males de México, pero también lo han sido los ex presidentes cuyas políticas ataca para neutralizarlas o eliminarlas; igualmente son culpables “la Oposición”, la prensa, los empresarios, los científicos, los periodistas y columnistas y los disidentes de cualquier tipo que obstruyen los avances de la 4T.

3. Otro elemento de incompetencia se presenta en el funcionario que busca siempre en qué estar distraído y aparentar que está muy ocupado. El caso es desviar la atención sobre lo que se está dejando de hacer en el trabajo que le corresponde. Por eso, el Presidente inventa problemas de toda índole para no enfrentar ni discutir, los problemas reales. Se plantean problemas históricos con España, con Hernán Cortés y la noche triste, ataca al INE, a la Universidad y al Tec de Monterrey, logrando con ello que se soslayen los problemas reales como la salud, la economía y la violencia.

Entonces, ¿cómo está sobreviviendo el País? Gracias a lo que sí está funcionando, heredado o no, pues siempre habrá funcionarios trabajando dentro de su nivel de competencia, pero un avance de 100 por ciento o cerca, nunca se logrará con los niveles de incompetencia actuales.