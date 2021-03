A eso de las 10 de la mañana del sábado quedó escrito el destino oprobioso de Rubén Rocha Moya, candidato a Gobernador de Sinaloa postulado por el Movimiento Regeneración Nacional. Pierda o gane la elección la historia le tatuará la incongruencia de haberle prometido a Andrés Manuel López Obrador, en junio de 2018, que “desterraremos el cacicazgo político que presiona y humilla a los universitarios“ y, 983 días después, se alía a aquellos que ofreció combatir para “acabar con el control de un partido que socava las libertades”.

Fue entonces que la sensación experimentada por amplios segmentos sinaloenses es algo parecido a que el sol se apagara al mediodía. Penumbras que permiten tratos en lo oscuro, que evocan la alegoría de las lúgubres cavernas como única forma de existencia. Sombras donde habitan a placer las monstruosidades. Medias luces que proyectan siluetas dantescas blandiendo garras y colmillos sobre los espejismos de algún día tener a gobernantes idóneos.

Es el 27 de febrero de 2021 que difícilmente respaldará la trayectoria de convicciones de un hombre que resistió todos los embates y se mantuvo al margen de los poderes fácticos para desde esa independencia y serenidad de conciencia luchar por mejores sociedades, gobiernos y buenas prácticas públicas. Nadie lo quería ni lo creía así, pero presenciamos la ruptura entre la ilusión ciudadana por instalar liderazgos confiables y la tentación del poder a costa de lo que sea y con quienes sean.

Rocha ha sido lanzado por Morena, pero por voluntad propia, al albañal de la política guinda donde hasta era posible que Félix Salgado Macedonio fuera postulado a Gobernador de Guerrero con todo y las acusaciones de violencia contra mujeres. Aun suponiendo que está en desacuerdo con la alianza con el Partido Sinaloense que vino a anunciar el errático dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, aceptó sumisamente que a su aspiración le coloquen otro bombillo después de la granada que fragmentó el proceso interno de designación y la unidad en torno al proyecto político.

La candidatura que ofrece traer la real alternancia a Sinaloa, no la transición fingida que en 2010 simuló Mario López Valdez, paradójicamente acude al desprestigio pactado como cláusula central del convenio de candidaturas comunes. Deja en orfandad a los auténticos morenistas que soñaron el momento de que la Cuarta Transformación llegara al solar de los once ríos, no se diga al segmento de estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Sinaloa que con las arengas rochistas de 2018 tuvieron el espejismo del águila rosalina sin cadenas.

Cómo hallar rasgos de proselitismo fiable o guiños de esperanza en aquel al que las redes sociales le recordaron el fin de semana con puntualidad asombrosa la mutación de las convicciones que despertaron quimeras, a las acciones que desatan pesadillas. A través de qué cristal debe mirarse la borrachera festiva de unos cuantos que celebran en plataformas digitales el logro de “Rocha Moya y Cuén Ojeda gobernadores” así como la hipótesis del cogobierno pasista-morenista.

¿Quién olvidó la otra intervención de Rocha Moya, que en el debate electoral de 2018 emocionó a los universitarios insumisos con aquella sentencia que el entonces candidato a Senador le hacía a su oponente Cuén Ojeda de ““que la universidad ejerza su autonomía universitaria será fundamental, que la universidad o los universitarios ejerzan su libertad política será fundamental, tengan plena seguridad que esto se le acabará a Héctor Melesio Cuén cuando lleguemos al gobierno”.

Esto va a tomar el camino equivocado y el desenlace de la candidatura rochista, sea cual sea, tiende a alejarse de los ideales de la izquierda reformista. Y por si acaso la alianza de facto se justificara en la emergencia de derrotar a la coalición entre PRI, PAN y PRD al menos no se les mienta a los votantes al ofrecerles rescatar a Sinaloa. Ya no es solamente el Revolucionario Institucional el que carece de capacidad de renovación; hoy en Sinaloa Morena abraza una oferta política tan vieja y maloliente que evoca la peor era del arcaísmo partidista.

Y no se le eche toda la culpa de esto a Héctor Melesio Cuén Ojeda, dirigente del PAS, quien demuestra pericia y astucia en el plan para rescatar al partido de la pérdida del registro, y aparte pretender la importante tajada de puestos que se definirán con el voto el próximo 6 de junio. El ex Rector Cuén puso el anzuelo y la carnada y Morena aporta la desesperación de peces con hambre de poder que engullen lo primero que se les cruza en sus nados.