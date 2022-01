El ruido. Ese 'silencioso' malestar de las ciudades

“Se borraron las pisadas, se apagaron los latidos, y con tanto ruido, no se oyó el ruido del mar”. Joaquín Sabina

En el centro histórico parece competencia ver quien hace más ruido: bocinas sobre las banquetas, claxon de automóviles, motores, sirenas o alarmas, y el paso de vehículos sobre los vibradores que hizo la vida imposible a los pocos habitantes del sector.

Existen diversas definiciones del término “ruido”. Podemos identificarlo como “todo sonido molesto para el oído” o “todo sonido no deseado”. Aunque siempre habrá diversas interpretaciones, por ejemplo, un karaoke a todo volumen a las dos de la mañana puede ser muy agradable para quien lo manipula y al mismo tiempo el peor de los ruidos para los vecinos que llevan cinco horas tratando de conciliar el sueño. Una escena muy cotidiana en nuestras ciudades.

Zsuzsanna Jakab, experta en salud pública y directora general Adjunta de la Organización Mundial de la Salud, asegura que “la contaminación acústica en las ciudades no solo es una molestia, sino también una amenaza para la salud pública”; de igual forma, Julio Díaz Jiménez, jefe del departamento de epidemiología y bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad, expresa que “El ruido es la causa de enfermedades más desconocida del Siglo 21”. Díaz Jiménez precisa que “afecta patologías cardiovasculares, respiratorias, diabetes y obesidad, bajo peso al nacer, partos prematuros o neurológicas”.

Los más preocupante de este problema ambiental es que no lo vemos como un problema, aunque los ruidos no previstos los tenemos las 24 horas del día y nos afectan continuamente, pocas veces hablamos de ello.

En este momento, estimado lector o lectora, te invito a que hagas un ejercicio individual para que compruebes lo neutralizado que tenemos el sentido del oído. Cierra los ojos durante cinco minutos aproximadamente y trata de registrar todo lo que escuchas en ese lapso. Descubrirás sonidos o ruidos que no percibías al no poner atención. También intenta distinguir cuáles sonidos son naturales (pájaros, agua, viento, etc.) y cuales son provocados por alguna máquina o instrumento (vehículos, música, cuetes, etc.). Esos “imperceptibles sonidos” merman nuestra salud “silenciosamente” tanto como la contaminación del aire o del agua.

En su libro Naturalmente Urbano, Gabi Martínez narra la pérdida de audición que padeció en uno de sus oídos luego de vivir más de 40 años en la ciudad de Barcelona, la ciudad donde medio millón de motocicletas que circulan diariamente hacen de ella la más ruidosa del mundo occidental. Gabi asegura que quienes vivimos en ciudades asimilamos el ruido excesivo como “un rumor natural”.

En Culiacán padecemos diariamente el ruido excesivo del tráfico vehicular, del paso de los trenes (hay familias que se resignan a escucharlos todos los días casi al pie de sus ventanas) el despegar de los aviones, los constantes carros de sonido que ofrecen productos a domicilio, las alarmas que se detonan y nadie las detiene, aspiradoras, sopladoras, taladros (mientras escribo esto escucho uno) e infinidad de instrumentos que interrumpen continuamente jornadas de trabajo, de estudio o simplemente un merecido descanso. Durante la noche esto no termina, cuetes y balazos (absurda tradición navideña que atormentan a cientos de mascotas y sus dueños), el estruendo de autos deportivos jugando arrancones o las continuas fiestas nocturnas sin límite de tiempo, ni de decibeles. La solución, costosa y por tanto limitada a contadas familias, ha sido hermetizar las casas y derrochar así más energía mediante el uso (a veces innecesario) del aire acondicionado la mayor parte del año cuando la recomendación es, por temas de Covid, abrir ventanas e inducir la ventilación natural en los edificios.

Los sonidos del viento, de la lluvia, el canto de los pájaros, de los insectos o la risa de los infantes debiesen retornar a las calles de las ciudades. Tengo presente dos momentos de mi vida que no podré olvidar nunca: Uno fue al escuchar el vuelo de las mariposas en el Santuario de las monarcas y otro al escuchar los sonidos de miles de animales de la selva lacandona al pasar una noche en un pequeño hotel a la orilla del Río Usumacinta. Dormí excelente, por cierto. Fueron dos momentos sublimes que purificaron mi alma y me dieron esperanza de que aún tenemos capacidad de volver a conectarnos con la naturaleza a la que nunca debimos desplazar.

Sigamos conversando: jccarras@hotmail.com