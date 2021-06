Escucho una entrevista entre el físico teórico y futurólogo Michio Kaku y el energético youtubero Patrick Bet-David, quien dice que ha visto 200 o 300 veces esta película. Viniendo de una persona tan inteligente y asertiva como Patrick, esto es toda una recomendación.

Wikipedia: “The Age of Adaline es una película de fantasía romántica estadounidense de 2015 dirigida por Lee Toland Krieger. La historia cuenta la historia de Adaline Bowman, una joven que deja de envejecer después de un accidente a la edad de 29 años.

The Age of Adaline se estrenó en la ciudad de Nueva York el 19 de abril de 2015. La película cuenta que una tarde en San Francisco, Adaline Bowman compra identificaciones falsas en un oscuro apartamento antes de regresar a casa. Luego abre una caja de rollos de película, que destacan eventos y tiempos históricos. Una voz en off une los carretes de película que explican la historia de la vida de Adaline hasta ahora. Fue el primer bebé nacido en San Francisco el día de Año Nuevo de 1908, luego se casó y dio a luz a una hija, sólo para enviudar después de que su esposo murió en un trágico accidente durante la construcción del Puente Golden Gate en 1937. Diez meses después, Adaline estrelló su automóvil y murió en el lago helado cercano, pero un rayo la revivió repentinamente. A partir de ese momento, Adaline ha mantenido la apariencia física que tenía a los 29 años.

Una noche, dos agentes intentan obligarla a subir a un avión para estudiarla, pero ella escapa. Desde entonces, ha cambiado su identificación y dirección, mientras que su hija Flemming envejece normalmente, hasta el punto en que parece mayor que Adaline (ver https://duckduckgo.com/?q=the+age+of+adaline+movie+espa%C3%B1ol&atb=v98-1&iax=videos&ia=videos&iai=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM7ilaxqjtOs

Ella asiste a una fiesta donde conoce a Ellis Jones. Él le pide volver a verla, pero ella se niega, pues nunca podrá enamorarse porque nunca podrá tener un futuro normal con alguien. Él aparece en su apartamento pero ella lo rechaza, sólo para cambiar de opinión mientras mira algunas fotografías antiguas y se da cuenta de que no quiere vivir el mismo año cien veces sin tener una vida natural.

Ellis le pide a Adaline que asista a la fiesta en la casa de sus padres para celebrar el aniversario de sus padres. A su llegada, Ellis le presenta a su padre, William, quien la reconoce instantáneamente y la llama Adaline. Ella parece reconocerlo también, pero miente, diciéndole que Adaline era su madre, que murió desde entonces.

Al día siguiente, Adaline habla con William. Él nota una cicatriz en su mano izquierda y se estremece. Otro flashback revela que Adaline se cortó la mano mientras ella y William caminaban juntos hace décadas y él mismo se la había cosido. Se da cuenta de que ella es verdaderamente Adaline y la confronta. Ella se enoja, diciendo que solía ser ‘normal’ y no sabe qué la cambió. Él le ruega que no huya, por el bien de Ellis, pero ella huye y regresa a la casa, escribiendo una nota a Ellis mientras él se ducha, luego empaca sus cosas y se va. Momentos después, Ellis encuentra la carta y se enfrenta a su padre, quien se niega a dar explicaciones.

Adaline recapacita y llama a su hija para decirle que dejará de huir. Mientras gira el auto, una grúa la golpea en un accidente y escapa. Congelada e indefensa, Adaline muere de nuevo. Llega una ambulancia y es revivida por la electricidad del desfibrilador. Más tarde en el hospital, se despierta con Ellis. Los dos profesan su amor mutuo. Adaline luego le cuenta sus 107 años de vida, siempre temiendo que su identidad sea descubierta.

Un año después, Ellis y Adaline van a una fiesta de Nochebuena. Al irse, nota algo extraño en el espejo del pasillo: sus primeras canas, lo que demuestra que ha comenzado a envejecer de forma natural de nuevo”.