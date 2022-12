El Papa Francisco invitó a reflexionar sobre el sentido de la Navidad. Señaló: ‘sabemos muchas cosas sobre la Navidad, pero olvidamos su significado... ¿dónde ir a buscarlo?’. Precisó que no hay otra fuente más importante que el mismo Evangelio de Lucas, quien subrayó un insignificante objeto que nombra tres veces (Lc 2,7; 2,12 y 2,16): el pesebre, que evoca tres cosas: cercanía, pobreza y concreción.

En su mensaje de Noche Buena, el Papa Francisco invitó a reflexionar sobre el sentido de la Navidad. Señaló: “sabemos muchas cosas sobre la Navidad, pero olvidamos su significado... ¿dónde ir a buscarlo?”.

Precisó que no hay otra fuente más importante que el mismo Evangelio de Lucas, quien subrayó un insignificante objeto que nombra tres veces (Lc 2,7; 2,12 y 2,16): el pesebre, que evoca tres cosas: cercanía, pobreza y concreción.

1. Cercano: Los animales consumen alimento, mientras que la humanidad está hambrienta de poder, dinero y placer, de ahí que haya lugares donde la dignidad y la libertad son pisoteadas. Muchos niños son devorados por las guerras, pobreza e injusticia.

Bergoglio agregó que, en el pesebre de la incomodidad y el rechazo, Dios se acomoda para denunciar la indiferencia generada por la voracidad del poseer y consumir: “No permanece distante, no permanece poderoso, sino que se vuelve cercano y humilde. El que estaba sentado en el cielo, se deja colocar en un pesebre... Viene a tocar nuestro corazón y a decirnos que la única fuerza que cambia el curso de la historia es el amor”.

2. Pobre: El pesebre no solo habla de cercanía, sino de pobreza. Jesús está rodeado de sus padres y algunos pastores; todos unidos por el cariño y el asombro, no por las riquezas y grandes posibilidades: “El pobre pesebre, por lo tanto, saca a relucir las verdaderas riquezas de la vida: no el dinero y el poder, sino las relaciones y las personas”.

3. Concreto: Jesús no elaboró teorías o discursos sobre la pobreza, ni bellos pensamientos o nobles sentimientos, sino que nació, vivió y murió pobre; con un amor tangible desde el pesebre hasta la cruz: “no nos amó de palabra ni en broma”.

