El sexenio aún no termina

La Constitución señala que el gasto público debe de ser eficiente, eficaz, transparente, entre otros, y para tener una mayor dimensión del tema, según Mexicanos contra la Corrupción este gobierno está gastando 2.7 millones de pesos por minuto y Compranet está ‘caído’ desde el pasado 15 de julio, sin que se pueda saber a quiénes está contratando el gobierno, ni que sea posible participar en dichas ventas. Recordemos que el gobierno debe de licitar muchas de sus contrataciones.

Si bien la sucesión presidencial cada vez es más cercana, este sexenio será recordado por muchas cosas, quizá algunas buenas otras no tanto, para muchos errores para otros aciertos, pero la verdad es que el que a un gobierno le vaya mal y no me refiero a que no sea popular, me refiero a que las cosas estén peor que antes, o para tratar de explicarlo mejor que “estamos peor, pero estamos mejor; porque antes estábamos bien, pero era mentira; no como ahora, que estamos mal, pero es verdad” frase que se le atribuye a Cantinflas, es de preocuparse.

La gasolina no bajó y sin temor a equivocarme, no bajará. ¿Los servicios de salud? En mi caso, veo como cada vez es más difícil conseguir las pastillas de mi madre en el IMSS. ¿El poder adquisitivo? No sé a Usted, pero cada vez se gasta más en el súper, simplemente esta semana se ha anunciado incrementos en la tortilla.

Ahora bien, si Usted quiere ver el otro lado, tenemos apoyos que nunca se habían dado, se ha pregonado en múltiples ocasiones, que el apoyo se da directo y de esta manera funciona más, no sabría decirle si esto es cierto, pero la pobreza no disminuye, claro a menos de que Usted tenga otros datos.

Los homicidios tampoco, vaya, este sexenio que aun no termina ha superado en homicidios a los dos gobiernos anteriores, ahora bien, ¿la seguridad? ¿Cómo se siente Usted? ¿Más o menos seguro que antes?, y sé que nunca nos hemos sentido realmente seguros, no sé si sea la edad pero cada vez prefiero salir menos.

¿Por qué tantas preguntas? Porque esta semana, hay dos notas que no me auguran nada para creer que lo que queda del sexenio sea mejor, la primera es que el Presidente anunció una nueva austeridad, solo que ahora no es austeridad sino pobreza, “pobreza franciscana” y esto lo declaró esta semana en una de sus famosas mañaneras, señalando que esto es para acabar con “derroches y despilfarros”, agregando “Que el servidor público se acostumbre a vivir en la justa medianía, la austeridad no es un asunto administrativo, es un tema de principios...” lo curioso es que derroches y despilfarros se me vienen a la mente al pensar en el AIFA o en el Tren Maya, por cierto, esta semana también fue noticia que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un bache (no es broma) retrasó o canceló 35 vuelos, incluso uno en el que viajaba el propio Presidente (ya ve que él solo vuela en aerolíneas comerciales, aun cuando esto ponga en riesgo a los demás tripulantes), sería interesante saber qué tanto mantenimiento se le ha dado al AICM. Esta misma semana Aeroméxico anunció que ya no volará Tabasco en el AIFA y que la ruta hacia Cancún por lo pronto no es viable, y claro el AIFA sigue teniendo pérdidas. El Presidente señaló que la famosa “austeridad” se ha traducido en ahorros por 2 billones de pesos los cuales comparados con los gastos en AIFA, Tren Maya o Dos bocas, pues no se ven tan llamativos.

La segunda de ellas y quizá no tan llamativa para muchos es que CompraNet esté caído; éste es el portal que informa sobre las compras de gobierno y en el cual es posible poder participar en las licitaciones, por lo que no solo almacena la información de contrataciones públicas, sino que es un instrumento de participación. Recordemos que la Constitución señala que el gasto público debe de ser eficiente, eficaz, transparente, entre otros, y para tener una mayor dimensión del tema, según Mexicanos contra la Corrupción este gobierno está gastando 2.7 millones de pesos por minuto y Compranet está “caído” desde el pasado 15 de julio, sin que se pueda saber a quiénes está contratando el gobierno, ni que sea posible participar en dichas ventas. Recordemos que el gobierno debe de licitar muchas de sus contrataciones.

Así que aciertos o errores, el tiempo dirá, por lo pronto el sexenio aún no termina.

PD 1. Una regidora en Mazatlán, fue captada jugando con su celular durante la sesión de Cabildo donde se discutía el tema de las luminarias.

PD 2. El moche “voluntario” fue de 20, 25, 50 millones o más, claro de manera voluntaria, preferible comprar 2 de 25 que uno de 50, ¿no?

PD 3. Al parecer tendremos nuevo Secretario de Hacienda.

PD 4. Espero no haberle deprimido sus vacaciones.