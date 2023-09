El silencio se convierte en signo de inteligencia y de razonamiento: prepara, antecede, modela, teje y separa la palabra. La duración, dinamismo y distribución del silencio proporciona solemnidad y gravedad, o sencillez y cercanía al intercambio de la palabra. Sin la pausa y el silencio no sería posible ninguna pauta de interacción. El silencio dosifica la palabra, y la palabra enmarca el silencio

El silencio rodea y configura a las palabras, a la vez que las palabras nacen y embarnecen su epidermis en el silencio. Sin el silencio, las palabras no serían nada; pero sin las palabras, el silencio tampoco podría escuchar su voz. El filósofo Mauricio Merleau-Ponty expresó esta relación así: “Tenemos que considerar la palabra antes de ser pronunciada, ese fondo de silencio que siempre la rodea y sin el que no diría nada; debemos de revelar los hilos de silencio que se entrelazan con ella”.

Toda conversación exige palabra y silencio, de otra forma, sin esa laguna de silencio, no se distanciaría una palabra de la otra y se convertiría en una jeringonza ininteligible. El silencio en la conversación no es simple omisión, sino factor sine qua non de su misma esencia. El silencio en la conversación no es inane vacío, sino la respiración que antecede a la pronunciación de la palabra.

El silencio se convierte en signo de inteligencia y de razonamiento: prepara, antecede, modela, teje y separa la palabra. La duración, dinamismo y distribución del silencio proporciona solemnidad y gravedad, o sencillez y cercanía al intercambio de la palabra. Sin la pausa y el silencio no sería posible ninguna pauta de interacción. El silencio dosifica la palabra, y la palabra enmarca el silencio.

El silencio es algo sagrado, por eso se pide romperlo con una palabra cargada de expresividad y que contenga más solidez que el silencio roto y desechado. Así, el silencio da paso a la interacción, y no al absurdo y a la interrupción. El silencio permite que la mirada sea la primera palabra que se profiere a manera de saludo, en espera de que la profundidad de la palabra horade toda rugosidad y aspereza.

¿Valoro el silencio y la palabra?